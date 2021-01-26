北京40天核酸检测千万人次

本报北京1月25日电（中青报·中青网记者 刘世昕 胡宁）今天，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组检疫检测工作组副组长田涛通报说，自2020年12月14日北京市出现零星散发和局部聚集疫情以来，截至2021年1月24日，全市已累计完成1745.843万人份的大规模新冠病毒核酸检测，在密切接触者等重点人群的检测外，共发现8例阳性感染者。

据田涛提供的数据，40余天的大规模核酸筛查中，日均41.568万人份，2021年1月23日达到单日最高检测量142.372万人份。

田涛说，近期，北京市顺义区、大兴区先后出现聚集性疫情。为遏制疫情扩散，两区都进行了全员核酸检测。其中，顺义区第一轮全员核酸检测共检测128.8万人份，共有阳性两例（不包括密切接触者等重点人群检测），其余结果为阴性；第二轮全员核酸检测共检测142.7万人份，结果均为阴性。

大兴区共检测176.4万人份，发现阳性4例（不包括密切接触者等重点人群检测），其余结果均为阴性；1月26日起将进行第二轮全员核酸检测。

田涛说，北京市还对两个机场周边人员进行了核酸检测，其中，首都机场附近共检测53.4786万人份；大兴机场周边共检测11.5349万人份。

北京市还于1月22日—23日对东城区和西城区开展全员核酸检测。其中，东城区累计检测66.8346万人份，结果均为阴性；西城区累计检测113.0680万人份，阳性1例，其余结果均为阴性。

此外，北京市坚持每周对医疗卫生、社会福利等机构相关工作人员，冷链、农贸市场、餐饮等重点行业从业人员进行核酸检测。截至1月24日，累计完成检测349.7414万人份，阳性1例，其余结果均为阴性。