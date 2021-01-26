截至1月24日 北京已累计完成核酸检测1745.843万人份

1月25日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组检疫检测工作组副组长、市委党建工作领导小组办公室专职副主任田涛，介绍了本市重点区域、重点行业、重点场景、重点人群新冠病毒核酸检测情况。田涛说，自去年12月14日北京发生零星散发和局部聚集疫情以来，截至今年1月24日，北京已累计完成核酸检测1745.843万人份，日均41.568万人份，日最高检测量为142.372万人份。

东西城全员检测仅1例阳性

“顺义区、大兴区出现首例病例后，两区有序开展全员核酸检测。同时，重点对机场周边地区加强排查，坚决遏制疫情扩散。”田涛介绍，去年12月26日至28日，顺义区开展第一轮全员核酸检测，共检测128.8万人份，阳性2例（不包括密切接触者等重点人群检测），其余结果均为阴性。今年1月2日至12日，顺义区开展第二轮全员核酸检测，共检测142.7万人份，结果均为阴性。1月17日至24日，大兴区共检测176.4万人份，阳性4例（不包括密切接触者等重点人群检测），其余均为阴性。去年12月23日至今年1月24日，首都机场附近天竺镇、高丽营镇和机场街道共检测53.4786万人份；1月17日至1月24日，大兴机场周边礼贤镇和榆垡镇共检测11.5349万人份，结果均为阴性。

为切实加强核心区防护，东城区和西城区开展了全员核酸检测。1月22日和23日，东城区累计检测66.8346万人份，结果均为阴性；西城区累计检测113.0680万人份，阳性1例，其余结果均为阴性。

重点行业从业人员每周检测

田涛介绍，本市主动加强疫情监测，做好重点行业从业人员定期核酸检测。坚持对医疗卫生、社会福利等机构相关工作人员，冷链、农贸市场、餐饮、快递外卖、交通运输、生活服务等重点行业从业人员每周进行核酸检测。截至1月24日，累计完成检测349.7414万人份，阳性1例，其余结果均为阴性。

同时做好重点场景中人员核酸检测工作，为加强全国、全市重要会议、重要活动的防疫管理，所有参加人员和服务保障人员均在会前或活动前进行核酸检测，确保会议活动安全顺利。截至1月24日，累计检测8.5万人份，结果均为阴性。

河北涉疫进京人员检测结果均为阴性

“我们也在关注周边地区疫情发展，紧盯农村防疫薄弱环节，组织河北省涉疫进京人员、城乡接合部村庄居民开展核酸检测。”田涛介绍，1月6日至24日，河北省涉疫进京人员25.7534万人份检测结果均为阴性。1月10日至17日，城乡接合部村庄居民192万人份检测结果均为阴性。

目前全市核酸检测信息统一平台运行顺利，实现预约、采样、检测和结果查询全流程一体化管理，大幅提升了检测效率，减少群众排队等候时间。田涛呼吁市民要按照北京市防疫工作要求，积极配合开展核酸检测。“我们将继续做好新冠病毒核酸检测工作，发挥好主动监测作用。”

（本报记者 杨绪军 傅洋 徐慧瑶）