北京：传染病防治等法规今年拟提交审议

1月25日上午，北京市十五届人大四次会议召开第二次全体会议，市人大常委会主任李伟受市人大常委会委托向大会报告工作。《报告》提到，传染病防治、制止餐饮浪费、住房租赁等法规今年拟提交审议。

新冠疫情防控

优先制定突发公共卫生事件应急条例

李伟介绍了过去一年主要工作，市人大常委会共召开常委会会议11次、审议议题99项；审议法规和决定草案35件，其中制定法规9件、修改7件、废止1件、正在审议7件，通过有关法律问题和重大问题的决议决定11件；听取审议专项工作报告22个，开展执法检查5项、专题询问3次、专题调研2项；任免国家机关工作人员347人次，各项工作取得新进展新成效。

《报告》提到，强化依法防控，支持抗疫斗争和公共卫生体系建设方面，市人大常委会通过紧急立法、专项立法修法、听取审议报告、开展专项调研等方式，支持保障各项防疫工作依法有序开展。把疫情防控作为压倒一切的头等大事，迅速开展相关法律问题研究，在春节返京高峰到来前加开常委会会议，紧急立法作出依法防疫的决定，为隔离观察、活动管制、场地征用等应急举措提供法规依据，汇总涉疫违法行为法律责任的规定并向社会公布。在首都抗疫斗争取得重大战略成果后，听取市政府疫情防控工作情况报告，充分肯定行之有效的经验做法，专项调研鲜活农副产品供应、法规政策制定实施、专项资金使用绩效等具体工作，就疫情防控常态化提出意见建议，寓支持于监督之中。

在全面梳理公共卫生领域法规短板缺项基础上，制定专项计划，按照“急用先行”原则组织专班加快推进紧要项目。在秋冬季到来前优先制定突发公共卫生事件应急条例，明确市委领导下的指挥体系，对应急准备、监测预警、处置保障等作出规定，确保公共卫生应急有法可依、有章可循。

议案建议办理

代表提出的1026件建议已办结

《报告》提到，发挥代表作用，厚植人大工作的群众基础。用好“万名代表下基层”机制，在物业管理、医院安全、历史文化名城保护等立法过程中，采取书面寄发、网上调查、电话访问等方式广泛征求代表和群众意见，共有27000多人次参与；在“两条例”执法检查中，13000余名三级代表参与检查和宣传活动，覆盖全市50%的居民小区和80%的乡村；人大代表成为立法修法的主导者、守法普法的“行动派”、推动工作的“生力军”。

办好议案建议方面，认真研究市十五届人大三次会议上代表联名提出的电影产业促进、公共法律服务、公共交通发展、老年人权益保障、华侨权益保护等7件法规案，听取审议办理情况，将有关项目纳入立法计划。重点督办交通治理、老旧小区物业管理、中小学配餐服务等13类134件代表建议，注重综合分析、分类办理、复查补办，通过典型案例加强对代表提出建议的引导。目前，代表提出的1026件建议已办结，取得进展或已列入计划814件、留作参考196件、转有关方面研究16件，公开建议原文996件、答复意见708件。

今年工作任务

拟审议接诉即办等法规项目

关于今年的主要任务，李伟介绍，在提高立法质效方面，高质量发展方面拟审议自贸试验区、知识产权保护、国际语言环境建设、地方金融监管、生态涵养区生态保护和绿色发展、社会信用等项目；城市治理方面拟审议接诉即办、北京中轴线文化遗产保护、户外广告标识管理、制止餐饮浪费等项目；改善民生方面拟审议住房租赁、单用途预付卡管理、无障碍设施建设管理等项目；公共卫生方面拟审议传染病防治、献血、实验动物管理、院前医疗急救服务等项目；安全发展方面拟审议禁毒、保守国家秘密、种子、节约用水、安全生产等项目。开展涉民法典法规清理。推进城市更新、数字经济、公共文化服务等项目调研和论证。

在增强监督实效方面，聚焦影响法律法规实施、制约高质量发展、损害群众利益的典型问题、共性问题，探索“检查报告（审议意见）+问题清单+督促整改”机制，增强监督刚性。强化法律监督，检查生活垃圾管理条例和物业管理条例、优化营商环境条例、突发公共卫生事件应急条例、医院安全秩序管理规定实施情况，待生态涵养区生态保护和绿色发展条例实施后开展执法检查。

文/本报记者 李泽伟