北京东西城大规模核酸检测目前仅1例呈阳性

人民网北京1月25日电 （池梦蕊）今天下午，北京市召开第220场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组检疫检测工作组副组长、市委党建工作领导小组办公室专职副主任田涛介绍，顺义区、大兴区出现首例病例后，督促指导两区有序开展全员核酸检测。同时，重点对机场周边地区加强排查，坚决遏制疫情扩散。切实加强核心区防护，组织东城区和西城区开展全员核酸检测。

去年12月26日至28日，顺义区开展第一轮全员核酸检测，共检测128.8万人份，阳性2例（不包括密切接触者等重点人群检测），其余结果为阴性。1月2日至12日，顺义区开展第二轮全员核酸检测，共检测142.7万人份，结果均为阴性。1月17日至24日，大兴区共检测176.4万人份，阳性4例（不包括密切接触者等重点人群检测），其余结果均为阴性。去年12月23日至今年1月24日，首都机场附近天竺镇、高丽营镇和机场街道共检测53.4786万人份。1月17日至1月24日，大兴机场周边礼贤镇和榆垡镇共检测11.5349万人份。1月22日和23日，东城区累计检测66.8346万人份，结果均为阴性；西城区累计检测113.0680万人份，阳性1例，其余结果均为阴性。