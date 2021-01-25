1月24日0-24时吉林省新增确诊病例、无症状感染者详情公布！

1月24日0-24时，吉林省新增确诊病例67例（其中64例系由此前报告的无症状感染者转为确诊病例），新增无症状感染者5例。具体情况如下：长春市新增确诊病例11例，无症状感染者1例，其中有10例确诊病例系由无症状感染者转为确诊病例，有1例确诊病例和1例无症状感染者是在隔离医学观察的人员中通过主动检测筛查发现；通化市新增确诊病例56例，无症状感染者4例，其中有54例确诊病例系由无症状感染者转为确诊病例，有2例确诊病例和3例无症状感染者是在隔离医学观察的人员中通过主动检测筛查发现，有1例无症状感染者通过全员核酸检测主动筛查发现。

截至1月24日24时，本次疫情全省累计报告确诊病例273例，其中危重型10例，重型24例，普通型174例，轻型65例；确诊病例分布情况为：通化市196例，长春市73例，松原市4例。全省现有无症状感染者60例，分布情况为：通化市50例，长春市10例。（来源：吉林省卫生健康委员会）

长春市卫生健康委员会关于新冠肺炎疫情情况通报

1月24日0-24时，长春市新增报告新冠肺炎确诊病例11例、无症状感染者1例。其中10例为定点医院隔离医学观察的无症状感染者转为确诊病例，分别为1月16日通报的无症状感染者5、7、9，19日通报的无症状感染者9，23日通报的无症状感染者3，24日通报的无症状感染者1、4、5、7、9。另有1例确诊病例和1例无症状感染者系隔离医学观察期间主动筛查发现。

截至24日24时，全市累计报告确诊病例73例（主城区12例，公主岭61例），在院隔离观察无症状感染者10例（主城区3例、公主岭7例）。

确诊病例1：现住净月区园丁花园一期。系1月18日通报的确诊病例6密切接触者，因其卧床行动不便，与其姐姐同步实施居家隔离医学观察。23日核酸检测阳性，当日转入长春市传染病院，24日诊断为确诊病例。

无症状感染者1：现住公主岭市范家屯镇铁南教师楼。1月8日-15日除坐班车上下班外，曾到过当地百货大楼大桥外语、鸭小饭鸭货店、阳光水果超市、铭鑫水果超市、铁南老范小铺、铁南小学、老鑫元超市对面的蔬菜水果超市。16日居家隔离无外出，23日核酸检测阳性，当日转入公主岭市中心医院，24日确定为无症状感染者。

上述确诊病例和无症状感染者已在定点医疗机构隔离治疗和观察。目前已对其密切接触者、次密接和一般接触者开展追踪排查，并落实管控措施。（来源：长春市卫生健康委员会）

通化市卫生健康委员会关于新型冠状病毒肺炎疫情通报

2021年1月24日0-24时，全市新增确诊病例56例，其中54例系由此前通报的无症状感染者转为确诊病例（13日3；16日9、29、35；18日9、15；19日3、4、17、18；20日5、7；21日2、3、4、6；22日3、4；23日1、2、3、4、10、15、17、18、23、24、26、27、31、32、34、37、40、41、43、45、46、48、49；24日1、4、5、6、7、8、9、10、12、14、15、17、18），本次输入性疫情全市累计报告确诊病例196例（轻型52例、普通型117例、重型19例、危重型8例）。1月24日0-24时，全市新增无症状感染者4例，现有无症状感染者50例。均为主动筛查发现。

确诊病例1：现住东昌区龙泉街道恺威大厦。核酸检测阳性，经专家组会诊，诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例2：现住东昌区老站街道606地质队浴池公寓。核酸检测阳性，经专家组会诊，诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

无症状感染者1：现住东昌区新站街道东苑小区。核酸检测阳性，经专家组会诊，诊断为无症状感染者。

无症状感染者2：现住东昌区团结街道新新家园小区。核酸检测阳性，经专家组会诊，诊断为无症状感染者。

无症状感染者3：现住东昌区新站街道血站附近中行家属楼。核酸检测阳性，经专家组会诊，诊断为无症状感染者。

无症状感染者4：现住东昌区东昌街道银花园小区。核酸检测阳性，经专家组会诊，诊断为无症状感染者。

目前，以上确诊病例已在定点医疗机构隔离治疗，无症状感染者已转运至定点医疗机构隔离医学观察。正在对以上人员的密切接触者、次密切接触者和一般接触者开展追踪排查，并落实管控措施，对其活动场所进行终末消毒。

提醒广大群众，如您是从域外有疫情发生地区及国内中高风险地区返（来）通人员，或是与以上确诊病例、无症状感染者有接触的人员，必须主动向当地社区（村屯）报告，同时配合进行管控与核酸检测。为减少疫情传播风险，居民居家期间一旦出现发热、干咳、咽痛、嗅（味）觉减退、腹泻等身体不适症状，必须及时向当地社区（村屯）报告，并做好个人防护，等待安排。

（来源：通化市卫生健康委员会）