哈尔滨市发布《关于进一步做好列入疫情风险区内人员外出管理的紧急通知》

人民网哈尔滨1月25日电 （焦洋）1月24日，哈尔滨市应对新冠肺炎疫情工作指挥部办公室发布《关于进一步做好列入疫情风险区内人员外出管理的紧急通知》。为统筹疫情防控和经济社会发展，科学精准、分区分级做好列入疫情风险区内人员管控工作，保障党政机关、企事业单位工作人员在落实好相关防控要求的前提下外出工作，经哈尔滨市指挥部研究决定，现就有关事项通知如下：

一、列入疫情风险区内的居住人员，要严格执行“严进严出”的防控措施，非必要不离开居住地。

二、确需离开风险区内小区（村屯）到党政机关、企事业单位工作的人员，应当得到用工单位批准并出具证明，经所在社区（村屯）审核同意，持有7日内核酸检测阴性证明、体温正常且身体无异常的，在做好个人防护的前提下，方可离开驻地上班。

三、经批准外出上班人员要坚持“点对点”模式，非必要不去工作单位以外的公共场所，不聚会、不聚餐、不走亲访友。社区（村屯）要对外出工作人员做好登记管理、健康监测等工作，用工单位也要落实好相应防控要求。一旦出现发热、咳嗽、腹泻、乏力等异常症状的，工作人员要第一时间向用工单位和所在社区（村屯）报告，并到指定发热门诊就诊。

四、被划定为最小管控单元内的居住人员禁止外出，被健康码标注为黄码、红码的人员禁止外出，未有7日内核酸检测阴性证明的禁止外出。