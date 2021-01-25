1月25日起 石家庄中高风险地区和隔离点全员2天一次核酸检测
人民网石家庄1月25日电 （祝龙超）1月25日，石家庄市疫情防控指挥部核酸检测分指挥部印发《石家庄市中高风险地区和隔离点全员核酸检测专项组织实施方案》的通知，即日起，中高风险地区和隔离点全员2天一次核酸检测。
通知详情如下：
一、检测范围
1.高风险地区2个：藁城区、新乐市全域
2.按照高风险区管理的县（区）4个：长安区、裕华区、高新区、正定县全域
3.中风险地区8个村庄、小区：
无极县2个：东北远村、西郝庄村
桥西区1个：平安小区
鹿泉区1个：银山花园新区小区
新华区1个：尚金苑小区
栾城区1个：卓达太阳城希望之洲小区
平山县1个：防疫站小区
赵县1个：任庄村
二、检测方式
藁城区增村镇居家隔离人员、石家庄市隔离点所有人员按照1:1单人单管检测；考虑经过前三轮筛查，感染人数已经大幅减少，为加快筛查速度，第一时间发现感染人员，经与国家卫健委有关负责同志沟通，其他地区按照1:10混检。
三、检测频次从1月25日开始，每2天（间隔48小时）进行一次。
通知指出，将由石家庄市疫情防控指挥部核酸检测分指挥部统筹协调检测力量，以省市县三级公立医院为主体，根据各地应检人数，合理匹配检测力量，统筹进行安排部署。
各地参照方案，结合本地实际，制定具体实施方案，科学合理选定采样点，配置专业采样人员、转运人员、志愿者，提前备好试剂管、二维码、防护服、防护面罩、口罩、转运车、负压舱等物资，采样点、检测点、隔离点等地医废垃圾严格按照有关规定处置，确保检测工作准备充分、推进有序。
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