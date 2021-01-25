石家庄：吃喝缺了有人送 头发长了有人理

疫情发生后，石家庄对居民生活小区采取了一系列严格的闭环管控措施，绝大多数居民过起了“宅生活”。在这一特殊时期，如何保障社区居民特别是特殊人群的基本生活？1月24日，记者探访发现，许多社区居委会积极行动起来，组建后勤保障组送菜上门，为就诊患者开通绿色通道，成立志愿者服务队义务理发等，确保居民日常生活，居民宅家不用愁！

合作路街道北合街社区

您有需求 请打电话

百岁老人吴玉是新华区合作路街道北合街社区居委会的重点帮扶对象。“她现在由她80多岁的女儿、女婿照顾，一家三口三位高龄老人，我们放心不下，前两天给她家送去了果蔬鸡蛋和‘需求联系卡’，还专门嘱咐小区‘红色物业’每天敲敲门，有啥需要第一时间给我们打电话。”自疫情发生以来，北合街社区党总支书记王立娜一直放心不下的，就是辖区特殊老人的民生保障问题。

据悉，北合街社区管辖的多为老旧小区，仅80岁以上的老年人就有500多位。

为确保疫情闭环管控期间，辖区空巢、孤寡、特困老人的正常生活，该社区第一时间成立后勤保障小组，“通过楼组长摸排，我们重点为辖区20多位孤寡老人等特殊家庭创建帮扶基础台账，以分包网格的形式提供特殊时期的亲情帮扶服务。”王立娜介绍说，帮扶服务以送菜送药上门为主，如果老人有其他诉求，也会有“一对一”帮扶志愿者竭尽全力帮助解决。

1月24日，记者看到，社区给吴玉老人送去的社区特殊人员“需求联络卡”上，分别印有社区居委会、三家直供超市、新兴药房、省直二门诊送药等的联络电话。“只要老人有紧急情况或者需求，直接打卡片上的电话，我们随时提供上门服务。”王立娜说。

建通街道绿家小区

为就诊人群开通绿色通道

“张书记，我今天要去医院做透析，最多3个小时。”1月24日一早，租住在裕华区建通街道绿家小区的宋师傅就跟绿家小区社区党总支书记张晓倩报备了。

“好的！带好证明，我让社区工作人员邢文静陪您一起去。”张晓倩再三叮嘱宋师傅，到医院做完透析早去早回，为了安全起见，不要再去其他地方了。

原来，绿家小区距离平安医院仅有一街之隔，小区里住着一些每隔两三天就要到平安医院做透析的肾病患者。此次疫情发生后，绿家小区实施了严格的闭环管控措施，让这些肾病患者犯了难，第一时间向绿家小区社区居委会求助。

1月9日，张晓倩得知这一情况后，通过摸排发现小区有五六户住户跟宋师傅情况相似。“让他们直接住院不现实，那就为这些特殊人员开辟‘绿色通道’吧！”张晓倩第一时间跟物业沟通，让这些患者提供医院诊断证明等，方便进出。同时，还安排邢文静、孟彦红、张娜等3名社区工作人员直接对接这些患者，“如果时间允许，我们会有专人陪护，要求他们在规定时间返回小区，以免出现其他不必要的问题。”

从1月10日起，这些住在绿家小区的透析患者都能及时到医院就诊，“特别感谢社区和物业的工作人员，他们周到细致的服务，解决了我们出行看病的烦恼。”采访时，宋师傅说，自己会严格遵守和社区居委会的约定，“不乱跑，做完透析速回小区。”

杜北街道西营上水园小区

社区志愿者帮老人理发

1月23日，新华区杜北街道西营上水园小区业主群里，收到了一条暖心的通知：“疫情期间，村委会考虑到封闭小区，理发困难，特从志愿者中寻找到理发高手为社区老年人免费理发，理发时间为单日期下午2点到4点，地点为村民服务中心。只能理光头和简单平头。”同时，通知中还特别注明，等候时不要近距离聚集，佩戴口罩。理发工具一人一消毒，请大家放心。老年人可以当天下午过去。

一看到这条通知，小区的古稀老人李永生乐了，“我正愁头发长了没地理发呢，这村委会就送服务上门了。”

当天下午2时许，李永生戴好口罩，就来到了位于小区里的村民服务中心。此时，村民服务中心弥漫着一股消毒水的味道，社区志愿者杨靖贤、王晓楠和乔国华正忙着给各自带来的理发工具消毒。

据悉，他们三人都是西营村民，疫情发生后，他们主动和村委会联系，成为了西营村疫情防控志愿者。从1月23日起，他们又多了一个新工作，那就是为辖区老年人义务理发。

不出20分钟，李永生理完发，照着镜子连连点头，“真不错，不出小区就把‘头’等大事解决了！”

谈固街道瑞城一社区

社区物业联手保民生

1月24日上午，家住长安区瑞城A区6号楼的马大河老人，收到了社区志愿者送来的暖心菜。这是小区闭环管控以来，社区志愿者们送出的第四波暖心菜。

瑞城A、C、E三个区，同属长安区谈固街道瑞城一社区管辖，共有居民楼21栋，5134户13495人，社区在抓好各项防控措施的同时，更加重视辖区居民的生活保供工作。

瑞城一社区党总支书记徐庆志告诉记者，在社区闭环管控期间，为了不出现居民缺粮缺菜的现象，社区第一时间建立了保供微信群，3个小区分别成立志愿服务群，负责收集居民的需求信息，帮助不会使用智能手机的居民采买，特别是对70岁以上的独居老人，志愿者们建立台账，实行“一对一”帮扶。瑞城E区志愿者贾立训主动为小区11位70岁以上老人捐赠了爱心菜。

同时，小区物业在保供方面也发挥着积极作用。瑞城A区物业公司经理郧国强是一名有着15年党龄的共产党员，疫情发生以来，他积极组织物业人员为居民居家防疫提供零距离服务。“我们摸排出45户出行不便的老人，物业公司拿出专门经费，为他们购买新鲜蔬菜送到家里，还发放物业‘连心卡’，为他们提供24小时服务。”

赵陵铺路街道

物资直供车开进小区

“我们小区每隔三五天，就会有直供车送物资来，居民足不出院，就能买到经济实惠的商品，每家每户吃穿不愁，都能安心隔离不出门！”说这话的是新华区党家庄社区的一位居民。

疫情发生后，为保障辖区民生物资供应，新华区赵陵铺路街道专门成立了物资保障机动组，由专人负责对接商超，同时辖区14个社区各配备一名专门负责物资保障供应的人员，进行实时对接。

“每次直供时，我们都会做好进出小区车辆和采购物品的消杀工作，维持好现场采购居民的秩序，为不会手机支付的老人代支付，为行动不便的居民提供上门送物的暖心服务。”赵陵铺路街道工作人员崔会芹告诉记者，目前这种直供形式和直供点服务受到了广大居民的欢迎，成为一种常态化的管理模式。

值得一提的是，太保路社区、新苑社区等还为独居老人和低保户家庭提供“一对一”送物上门服务。（首席记者 杜慧）