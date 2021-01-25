石家庄：全市累计确诊病例治愈出院65例

1月24日，石市举行新冠肺炎疫情防控工作第20场新闻发布会。副市长孟祥红介绍全市疫情防控重点工作进展。

1月24日0时-12时，全市新增新冠肺炎本土确诊病例5例，其中藁城区4例、长安区1例；全市新增新冠肺炎无症状感染者1例，在长安区。

1月23日12时至24日12时，石家庄市有15例新冠肺炎确诊病例治愈出院。截至1月24日12时，累计新冠肺炎确诊病例治愈出院65例，累计解除集中医学观察73例，累计死亡1例。

截至1月24日12时，全市累计报告新冠肺炎本土确诊病例847例，现有新冠肺炎无症状感染者90例。除已经治愈出院者和解除集中医学观察者在定点康复机构康复外，其余均在定点救治医院集中救治。

关于全市开展全域消毒的情况。一是加快推进对藁城、新乐两个疫情高风险地区的消毒进程。聘请国家专业团队现场指导，组织党员干部包村包户，全面推进藁城、新乐这两个疫情高风险地区的消毒工作。每一个场所消毒工作完成之后，都及时进行采样检测和综合评估，确保消毒质量。在农业农村部和省农业农村厅指导下，制定了畜禽养殖场的消毒方案，对藁城区增村镇3个重点村的畜禽实行集中防疫消毒，严防人畜人禽交叉感染。截至1月24日12时，藁城区已完成对47个社区、农村的病家院落和周边环境的消毒。新乐市已完成对15个社区、农村的病家院落和周围环境的消毒。二是做好对隔离点的消毒工作。严格按照国家标准，每日定期对隔离点内的重点区域、重点部位、公共通道等开展全面消毒，做好隔离点内的污水处理、垃圾清运及隔离点使用的各类车辆的集中消毒。三是强化对公共区域和公共车辆的消毒。按照国家卫健委关于疫情期间公共交通工具消毒与防护技术要求，对全市公交车和应急保障车辆实施了预防性消毒，每天定时对公交场站、石家庄机场、石家庄火车站、市管高速公路的公共空间等进行消毒、通风和保洁。四是做好对封闭管理寄宿制学校的全面消毒。每天至少两次对各学校的隔离教室、师生宿舍、疫情防控应急处置点、留观隔离点等重点区域逐一消毒。严格落实通风换气、垃圾处理、人员防护等措施，强化对师生的防疫健康教育，确保了校园的通风顺畅、环境整洁、管控有序。

下一步，石市将坚持精准施策，增加对疫情高风险地区的消毒频次和消毒强度，对不同区域、不同家庭制定针对性更强的操作细则，做到精准消毒、彻底消毒、不留死角。继续强化消毒物资储备、增配消毒人员、增加消毒设备、优化消毒流程，实现采样、消毒、检测、评估等各个环节的无缝衔接。

关于分区分级管控的时间节点，按照国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组印发的《新型冠状病毒肺炎防控方案（第七版）》要求：以县（市、区）为单位动态调整疫情风险等级并及时公布。石市将按照国务院防控方案的要求，根据区域内最后一例病例确诊的时间和时限规定，及时调整区域疫情风险等级并第一时间向社会公布，同时，区域的管控措施也随之作出相应的调整。（首席记者 李惺）