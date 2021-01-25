建议境外人员尽量留在当地过春节

市外办主任王红表示，考虑到当前国内外疫情形势严峻复杂，建议石市在境外的人员，尽量留在当地过春节；鼓励采取视频连线、网上拜年等其他形式过节，避免长途旅行，减少感染风险。

王红表示，当前石市抗击新冠肺炎疫情正处于关键时期，全市上下正在采取积极措施予以应对。如确需回国返乡，请提前向所属村庄、社区、单位报告返程信息，途中做好个人防护。按照省政策要求，石市对入境人员将采取严格的防控措施，在第一入境点集中隔离14天期满返石后，继续集中隔离观察7天，然后进行7天居家健康监测。严格执行每周一次的核酸检测。7天居家健康监测，要求做好体温、症状监测，非必要不外出，不得参加各类集体活动，不聚餐、不聚集，并按社区、农村要求报告健康状况，如果出现发热、干咳、咽痛、嗅（味）觉减退、腹泻等身体不适症状，及时到医院就诊。（首席记者 李惺）