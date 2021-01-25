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石家庄：重点防疫用品货源充足价格平稳

2021年01月25日08:48 来源：燕赵晚报

当前，石家庄市已经进入分区分级管控阶段。石市市场监管局局长张新峰介绍了石市稳定市场价格、维护正常市场秩序采取的有关举措。

张新峰表示，当前石市肉菜蛋等生活必需品总体价格稳中有涨，在合理区间运行。退烧、止咳、抗菌、抗病毒类等四类药品及消杀、防护等重点防疫用品总体货源充足，价格平稳。

截至目前，市场监管部门累计受理疫情相关投诉举报2617条，受理率达100%；办结2530条，办结率96.7%；涉案金额43.93万元，挽回经济损失21.23万元。其他未办结线索均已交办所属县（市、区）进行核查处置。

市本级累计抽样301批次，检验了200个批次，全部合格；县级累计抽样479批次，检验了254个批次，全部合格。对88个批次的疫情防控捐赠物品实施了质量检测，未发现不符合质量要求的捐赠物品。

截至目前，市场监管部门共查处各类价格案件240起，办结187起，累计罚没款42万元。（首席记者 李惺）

(责编：许心怡、许晓华)


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