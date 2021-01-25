戴口罩入法并非小题大做

今后，福建餐饮服务从业人员佩戴口罩将成为法定义务。1月21日，福建省十三届人大常委会第二十五次会议表决通过《福建省餐饮服务从业人员佩戴口罩的规定》，将从2月1日起施行。对于餐饮服务从业人员佩戴口罩进行规定，这是全国首个对餐饮服务从业人员佩戴口罩的专项立法。

疫情发生以来，各地都在强调餐饮从业人员必须佩戴口罩，但仍有不少随心所欲、随性而为者。随着疫情防控常态化，推动餐饮从业人员佩戴口罩再也不能仅靠规范与倡议。福建对戴口罩专项立法，有助于提升餐饮服务卫生水平，更好地保障消费者身体健康。规定全文只有四条，300多字，篇幅短小精悍，条条干货。比如，明确了哪些人需要戴口罩、哪些人可以监督等。针对怎么处罚，《规定》明确，从业人员未按规定佩戴口罩的，应当责令改正，拒不改正的，对个体工商户处50元罚款，对其他餐饮经营主体处200元以上1000元以下罚款。这是对“小切口”立法、“小快灵”立法的有益探索，增强了立法的针对性、适用性、可操作性，也是以法治保障常态化疫情防控的一个重要举措。

实际上，对戴口罩立法，也可以不限于餐饮服务业。去年11月1日起实施的《上海市公共卫生应急管理条例》明确规定，在呼吸道传染病流行期间，进入公共场所应当按照要求佩戴口罩，并保持社交距离。虽然它不是对戴口罩的专项立法，但也前进了一步。在公共场所，面对拒戴口罩者，相关管理人员与市民劝阻时有法规撑腰，底气就更足了。