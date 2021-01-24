河北严防严管严控中高风险地区

国家卫生健康委员会23日通报，1月22日0时至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例107例，其中境外输入病例17例，本土病例90例，其中黑龙江56例，河北15例，吉林13例，北京3例，上海3例。另据河北省副省长徐建培在23日举行的新闻发布会上介绍，1月2日至1月23日10时，河北省目前在院确诊病例和无症状感染者达到956例。河北将坚持分区分级精准管控，严防严管严控中高风险地区。

河北新增2例本土确诊病例均在石家庄

在1月23日举行的河北省新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，河北省副省长徐建培介绍，1月23日0时至10时，河北省新增新冠肺炎本土确诊病例2例，均在石家庄市，无新增无症状感染者。1月2日至1月23日10时，河北省累计报告新冠肺炎本土确诊病例891例，现有本土无症状感染者120例，目前在院确诊病例和无症状感染者达到956例。

徐建培介绍，当前，河北省疫情防控形势总体向好，但仍然存在着不确定性和传播的风险。河北将坚持分区分级精准管控，严防严管严控中高风险地区，落实低风险地区常态化疫情防控措施，加大生活必需品供应力度，全力保障群众居家防疫期间基本生活。

截至目前，河北省54例治愈出院患者和63例解除集中医学观察无症状感染者正在康复中心进行康复管理和健康状况监测。据统计，奋战在河北救治一线的国家级专家和兄弟省市医护人员达1226人。

此外，1月23日河北省邢台市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，邢台市副市长邓素雪介绍，1月22日12时至1月23日12时，邢台市新增新冠肺炎确诊病例5例，均在南宫市；无新增无症状感染者。1月23日治愈出院2例。

上海宝山区一小区列为中风险地区

1月23日，上海市举行的市疫情防控工作新闻发布会上，上海市卫健委通报，1月22日0时至24时，上海市报告3例本地新冠肺炎确诊病例。3例病例中，两例病例为夫妻关系，系21日确诊病例的父母，常住宝山区。作为确诊病例的密接者接受排查，22日市疾控中心核酸检测均为阳性。经市级专家会诊，结合临床、影像学表现和实验室核酸检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例。

另外一例病例系21日确诊病例的朋友，住在黄浦区酒店。作为确诊病例的密接者接受排查，22日市疾控中心核酸检测为阳性。经市级专家会诊，结合临床、影像学表现和实验室核酸检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例。

目前，9例本地确诊病例均已在市公卫中心治疗，其中8例为普通型、1例轻型，病情稳定，均予以对症治疗。

截至1月22日24时，针对这9个病例，累计排查到病例密切接触者160人，目前均已落实集中隔离措施，其中153人核酸检测结果为阴性；5人阳性已确诊；2人在检测中。累计排查到的密接299人，目前均已落实集中隔离措施，核酸检测结果为阴性。累计筛查相关人员28332人，目前均已落实相应管控措施，其中28330人检测结果阴性；1人阳性，已确诊；1人疑似待排。

累计排查相关场所的物品和环境样本1939件，1909件结果阴性，30件核酸检测结果阳性，均与确诊病例住所和工作场所有关。

根据国务院联防联控机制有关要求，经上海市防疫指挥部研究决定，将宝山区友谊路街道临江新村（一、二村）小区列为中风险地区。

黑龙江正大实业1月1日后出厂产品将下架

据黑龙江省卫生健康委员会1月23日通报，1月22日0时至24时，黑龙江省新增新冠肺炎确诊病例56例（绥化市望奎县40例，其中望奎县无症状感染者转为确诊病例20例。哈尔滨市利民开发区7例，其中利民开发区无症状感染者转为确诊病例2例。绥化海伦市无症状感染者转为确诊病例6例，绥化安达市无症状感染者转为确诊病例1例，哈尔滨市呼兰区2例）。

所有确诊病例和无症状感染者均是在集中隔离医学观察期间及开展扩大核酸检测主动筛查发现的，经当地专家组会诊后明确诊断，现已转至定点医疗机构进行隔离治疗或隔离医学观察。

据哈尔滨市应对新冠肺炎疫情工作指挥部通报，黑龙江正大实业有限公司出现阳性病例后，哈尔滨市迅速对企业进行封控，对其人员进行全面核酸检测。由市疾控中心专家指导，在1月19日、20日又连续两次对该企业食品厂产品、环境大量采样，部分外环境和食品外包装检出阳性。

通报称，哈尔滨市对黑龙江正大实业有限公司2021年1月1日以后出厂的产品，采取下架、暂存、核酸检测的风险管控措施。此外，也建议各地对黑龙江正大实业有限公司2021年1月1日以后出厂的产品下架，按照相关工作规范，实施风险管控，保障人民群众身体健康安全。

吉林通化第二轮全员检测 88例结果呈阳性

1月22日0时至24时，吉林省新增确诊病例13例，新增无症状感染者52例，其中长春市新增确诊病例7例，无症状感染者3例，均在隔离医学观察的人员中通过主动检测筛查发现；通化市新增确诊病例6例，无症状感染者49例，其中有4例确诊病例和16例无症状感染者是在隔离医学观察的人员中通过主动检测筛查发现，有2例确诊病例和33例无症状感染者通过全员核酸检测主动筛查发现。

据吉林省通化市人民政府新闻办消息，通化市第二轮全员核酸检测工作基本结束。截至1月22日24时，通化市区累计采集样本361648人，已出结果361648人，其中呈阳性88例。截至1月22日24时，通化市确诊病例中，轻型19例、普通型108例、重型8例、危重型3例。本次疫情中，由于感染者年龄偏大，多为中老年人，救治难度和压力比较大。国家和省第一时间派出专家组和医疗队，国家选派曾经参与武汉新冠肺炎医疗救治的全国知名救治专家16人，省里派出由重症、呼吸和ECMO团队组成130人医疗队。坚持用最好的药物技术、最好的医护人员、最好的医疗设备，不惜一切代价全力救治每一名患者，尽最大努力提高治愈率。

大连中风险地区计划于今日24时清零

大连市卫生健康委副主任赵连23日在大连市疫情防控工作新闻发布会上说，大连市目前余下的两个中风险地区最后一次核酸检测结果均为阴性，计划于24日24时下调为低风险地区，届时大连市全域将均为低风险地区。

从2020年12月15日本次本土疫情发生以来，大连市先后有16个社区（村、小区）被划定为中风险地区。鉴于本次疫情具有发病隐匿、潜伏期长、传播速度快、传染性强、社区关联性强的特点，大连市提出了“中风险地区以末次社区阳性感染者出现时间为起始点，经‘14+7’天封闭管控”等更严标准。此前，16个中风险地区已有14个按此标准下调为低风险地区。

赵连说，金普新区拥政街道古城甲区社区和光中街道胜利西社区两个中风险地区，1月22日已完成最后一次核酸检测，结果均为阴性，按照风险地区调整标准，经辽宁省统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作总指挥部批准同意后，计划于1月24日24时下调为低风险地区。届时，大连市全域均为低风险地区。（张月朦 张夕）