北京警方查获多起使用变造核酸检测证明的违法行为

人民网北京1月23日电 配合测体温、出示健康宝、提供核酸检测证明……这些都是疫情防控的常规动作，人人都应严格执行。却仍有个别人员为了应付检查，耍起小聪明，动起“变造核酸检测报告”的歪心思，企图蒙混过关。近日，北京警方在工作中便连续查获了多起使用变造核酸检测证明的违法行为，相关违法行为人被依法行政拘留。

1月16日17时许，谢某文（男，43岁）驾车搭载杨某和（男，44岁），在进京检查时，执勤民警发现二人神色慌张，结果在两人出示的核酸检测报告上发现了端倪：日期被修改！

经进一步询问，二人承认为了应付检查，便使用变造日期的核酸检测报告，而这份假报告竟然出自二人的老板詹某（男，28岁）之手。民警依法传唤詹某到案，该人对修改核酸检测报告日期的违法事实供认不讳。目前，三人均被通州公安分局依法行政拘留。

无独有偶，1月17日李某丰（男，33岁）、1月18日陶某全（男，42岁）使用变造的核酸检测证明，企图以同样方式蒙混过关，被执勤民警发现，后均被依法行政拘留。

警方提示：遵守疫情防控规定，是每一位公民的法定义务，积极配合测温、扫码、提供核酸检测报告，既是对自己负责，也是对他人负责。“真的假不了，假的真不了”，在防疫面前弄虚作假必将作茧自缚。触犯法律的，警方将依法坚决查处。