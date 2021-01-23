北京：个别医疗机构拒诊被约谈 要求对存在的问题立行立改

人民网北京1月23日电 （董兆瑞）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第218场新闻发布会上，针对提问“近期有媒体报道北京市个别医疗机构对来自中高风险地区的患者有拒诊现象，是否属实？”北京市卫生健康委员会副主任李昂介绍，是有个别医疗机构存在这样的现象。

“1月22日，我们医疗救治和防院感组对媒体报道和12345市民服务热线反映的拒诊问题较集中的医疗机构，以及相关区卫生健康委负责人进行了约谈，要求医疗机构对存在的问题立行立改，杜绝拒诊问题再次发生。”李昂说。

下一步，北京卫生健康部门将加强与12345市民热线对接，对市民反映的辖区内医疗机构医疗救治相关诉求，会及时协调、妥善处理。医疗救治和防院感组也将继续加强监督检查，对行动迟缓、效果不佳、群众反映集中的属地卫生健康部门和医疗机构进行通报、约谈，保障急危重症患者得到及时有效的治疗。