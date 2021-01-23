香港特区政府首次“封区”进行强制性新冠病毒检测

新华社香港1月23日电 香港特区政府23日凌晨表示，要求佐敦指明“受限区域”人士留在其处所，并在当日午夜前按特区政府安排接受强制性新冠病毒检测。这是特区政府第一次“封区”，并希望在48小时内完成行动。

佐敦区内感染情况持续严峻，自1月1日至20日，相关区域共录得162宗确诊个案，涉及56栋大厦；大厦污水样本检测结果持续呈阳性的比例高于佐敦其余范围；区域内楼宇楼龄较旧、年久失修，“劏房”（即一个住宅单位被切割成很小的部分后租给多家住户）情况普遍，社区感染风险较高。

特区政府发言人表示，经过风险评估后，有需要就“受限区域”作出限制与检测宣告，截断区内传播链，并借此消除区内居民疑虑。

香港特区政府已引用《预防及控制疾病（对若干人士强制检测）规例》，作出限制与检测宣告，划出佐敦指明“受限区域”，即东至吴松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肃街，并在区内设立临时采样站，要求区内人士于23日午夜前接受病毒检测。

据介绍，受检人士会获分批安排到采样站接受鼻腔及咽喉合并拭子采样，在取得检测结果前，受检人士必须留在处所内，以减少交叉感染风险。

特区政府早前已在佐敦相关区域内进行“须检必检”行动并加强检测力度，规定约70栋大厦不论是否有确诊个案均须接受强制性病毒检测。过去两周，超过2万名市民已在油麻地检测站进行检测。