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福建无新增境外输入确诊病例和无症状感染者

2021年01月23日15:26 来源：人民网-福建频道

　　人民网福州1月23日电 （吴舟）据福建省卫健委网站消息，2021年1月22日0—24时，福建省报告新增境外输入确诊病例0例；当日报告新增境外输入无症状感染者0例，解除隔离1例；报告新增本地确诊病例0例。

　　境外输入疫情方面，截至2021年1月22日24时，福建省累计报告境外输入确诊病例238例，已治愈出院220例，目前住院18例，无死亡病例；现有报告境外输入疑似病例0例；现有报告境外输入无症状感染者尚在接受集中隔离医学观察34例。

　　本地疫情方面，截至2021年1月22日24时，福建省累计报告本地确诊病例296例（已治愈出院295例、目前住院0例、死亡1例），其中：福州市72例、厦门市35例、漳州市20例、泉州市47例、三明市14例、莆田市56例、南平市20例、龙岩市6例、宁德市26例；现有报告本地疑似病例0例；现有报告本地无症状感染者尚在接受集中隔离医学观察0例。

　　目前密切接触者已解除医学观察22476人，尚有383人正在接受医学观察。

(责编：许晓华、李轶群)


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