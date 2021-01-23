石家庄：1月23日起继续实行严格管控 严格控制人员跨市域流动

人民网石家庄1月23日电 （祝龙超）石家庄市疫情防控指挥部发布通告，自2021年1月23日起，石家庄市继续实行严格管控，严格控制人员跨市域流动。藁城区、新乐市为高风险区域，执行现行管控措施。正定县、裕华区、高新区、长安区按照高风险区管理。

桥西区、无极县、新华区、鹿泉区、栾城区、平山县、赵县为中风险区。有病例的社区、村庄等，参照高风险区管理，继续严格实施居家防控。其他无病例社区、村庄等人员居家防控，原则上不出社区、村庄等相关区域，不扎堆不聚集。

晋州市、灵寿县、井陉县、元氏县、赞皇县、高邑县、深泽县、行唐县、井陉矿区、循环化工园区为低风险区，有序恢复正常生产生活。

通告全文如下：

石家庄市疫情防控指挥部通告

根据疫情防控需要，为保障人民群众健康安全，按照分区分级原则，经专家评估论证，自2021年1月23日起，对石家庄市和各县（市、区）分区分级管控如下：

一、石家庄市继续实行严格管控，车辆按现行办法管理，严格控制人员跨市域流动，有效防止疫情扩散。

二、藁城区、新乐市为高风险区域，执行现行管控措施。

三、正定县、裕华区、高新区、长安区按照高风险区管理，执行现行管控措施。

四、桥西区、无极县、新华区、鹿泉区、栾城区、平山县、赵县为中风险区。有病例的社区、村庄等，参照高风险区管理，继续严格实施居家防控。其他无病例社区、村庄等人员居家防控，原则上不出社区、村庄等相关区域，不扎堆不聚集。

五、晋州市、灵寿县、井陉县、元氏县、赞皇县、高邑县、深泽县、行唐县、井陉矿区、循环化工园区为低风险区，有序恢复正常生产生活，有效管控人员流动和聚集，原则上不跨县（市、区）流动，严防交叉感染。

各县（市、区）按要求，依照疫情防控相关规定，制定管理和保障措施。根据疫情形势和有关防疫规定，市指挥部将适时调整分区分级管控措施。

石家庄市疫情防控指挥部

2021年1月23日