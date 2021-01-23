南京：疫情防控不松懈 鼓励就地过大年

1月7日，南京市江北新区一进口仓库地面检测为新冠病毒核酸阳性；14日，江北新区一进口货物内包装样本检测为新冠病毒核酸阳性；16日，江宁区一企业进口培养基外包装及环境样本检测为新冠病毒核酸阳性。1月以来，南京已先后发现三例环境样本阳性。记者注意到，当地相关部门除及时排查直接接触人员及其密切接触者之外，均在第一时间发布通报，稳定民心。

面对全球新冠肺炎疫情流行加速，国内多地报告本土散发病例和聚集性疫情的形势，经济活跃发达、人口密集且流动性大的南京，始终绷紧疫情防控这根弦，巩固来之不易的抗疫成果。连日来，南京市从部署冬春季疫情“十个关口”防控要点，到上线来宁返宁人员健康管理措施查询系统，扎牢抗击疫情的防控网，全力守护群众健康安全。

明确把牢十大关口，下派12个疫情防控专项督导组

随着春节临近，人员流动和聚集性活动增多，“外防输入、内防反弹”压力加大，南京作为省会城市，不能有丝毫麻痹大意。

1月14日下午，南京市委市政府召开新闻发布会，回应社会关切，会议现场发布了南京市冬春季疫情“十大关口”防控要点，涉及基层社区（村）、 学校和校外培训机构、公众场所、公共交通、医疗机构院感、进口冷链食品、入境口岸查验、进口非冷链货物寄递物流（邮快件）、会议活动、企业疫情防控等方面。

对于市民较为关心的进口货物等一类，防控要点进行了分类细化，对进口冷链食品要求“必须实施集中监管”，非冷链货物、寄递物流则提出口岸海关根据布控指令组织对进口货物外包装进行核酸抽样检测，严格落实“逢进必检”。

针对相关政策落实，1月17日，南京市委、市政府成立12个疫情防控专项督导组，18日起即围绕“十个关口”赴各板块进行专项督导。这也是新冠肺炎疫情发生以来，南京首次在市级层面成立疫情防控专项督导组。

在疫情防控专项督导组成立暨动员培训会上，江苏省委常委、南京市委书记张敬华要求全面落实中央和省市部署要求，始终坚持问题导向，通过及时有力的督查指导发现问题解决问题，确保各项措施部署落细落小落实。

张敬华强调，一要坚持问题导向，二要紧盯工作重点，三要讲究工作方法，四要严肃工作纪律。聚焦“十个关口”，特别是入境人员、进口物品、中高风险地区来宁人员、人员集聚场所、农村地区等薄弱环节开展督导。各板块各部门要按照防疫分工各负其责、守土尽责，坚决克服厌战情绪和侥幸心态，以过硬担当和过细举措确保不发生疫情反弹，奋力夺取统筹推进疫情防控和经济社会发展的更大成果。

“十个关口”把得牢不牢，措施是否能落实到位？16日，南京市长、市新冠肺炎疫情联防联控工作指挥部指挥长韩立明专程前往中国邮政南京分公司国际业务互换局、南京鼓楼医院发热门诊实地检查。她强调，要用好“防疫+”工作机制，坚决守牢防控关口，全力守护市民群众生命安全和身体健康。要坚持科学精准防控，严格对照《南京市冬春季疫情“十个关口”防控要点》，落实“人、物、环境”同防措施，切实阻断疫情传播途径。要全面加强监测预警，切实做好应急准备，健全常态化向应急及时转换的指挥体系，加强流调、核酸检测、社区工作、医疗救治等四支队伍建设，持续提高应急处置能力，确保一旦发现疫情，坚决果断处置。

多部门联动，及时回应社会关切

21日晚间，“南京一家餐饮店因检测出新冠被封”的信息开始在网上流传。隔天一大早，鼓楼区委宣传部即通过官微发布辟谣信息：2021年1月21日中午，我区在对某餐饮店进口食品开展新冠病毒核酸常态化检测时，发现一进口食品样本疑似阳性。经南京市疾控中心复核，该进口食品核酸检测结果为阴性，相关人员、物品和场所环境核算结果亦均为阴性。

春节临近，“南京是否能持续保持低风险”“外地员工返岗是否需要隔离”“外地员工就地过年有无福利政策”等话题越来越热，南京各部门的回应、解决措施纷至沓来。比如，在《南京市冬春季疫情“十个关口”防控要点》中提到的，对“节后返岗员工原则上居家隔离14天，并进行核酸检测，检测结果为阴性方可上岗”等问题，公众尤为关心。

1月18日，南京市新冠肺炎疫情防控指挥部新闻发言人表示，南京倡议在宁企业员工积极响应国家、省市疫情防控要求，春节期间非必要不离宁。根据省里有关政策要求，企业员工春节假期离宁不能前往中高风险地区及其所在的设区市，不赴境外。对来自国内中高风险地区的返宁员工，南京将按要求集中隔离医学观察至其离开中高风险地区满14天，在解除集中隔离后，应纳入社区网格化管理，并居家观察管理14天，进行核酸检测，检测结果为阴性方可上岗。

21日，南京再对来宁返宁人员健康管理措施做了明确规定，涉及入境人员、冷链等高风险行业来宁返宁人员、中高风险地区来宁返宁人员、中高风险地区所在城市来宁返宁人员及其他低风险地区来宁返宁人员。其中明确，其他低风险地区的来宁返宁人员，应做好自我健康管理，并每日开展2次自我体温检测。农村地区返乡人员应在返乡当日向所在村委会报备。

“目前我们正在对区域内各大酒店所推出的住餐年夜饭促销活动、外送情况进行汇总，后期就分批次对外公布。”鼓楼区商务局现代服务业科四级调研员周燕说。据了解，虽然南京围绕鼓励企业外地员工就地过年的相关政策还在研究制定中，不过留下来后的年夜饭问题已有着落。在提倡减少人员流动，不扎堆、少聚会的大背景下，南京市、区商务局纷纷出招，南京市商务局已先行推出“年夜饭 在家吃”主题活动，40家品牌餐饮企业将陆续推出不同品种、不同价位、适合消费者不同需求的200余种外卖年夜饭成品或半成品套餐、礼盒。这个新年，在南京打个电话、下笔订单，在家就能等来丰盛大餐。

1月20日，记者走访了解到，南京不少做年夜饭的餐饮商家包间基本订完。为减少人员聚集，有商家特意减少了包间容量。“原本能坐12人的包间我们现在要求只坐6人，倘若人员较多，我们会引导其分桌就餐。”颂福楼定淮门店经理刘敏介绍，他们店的客源主要来自附近小区，在政府号召下，他们饭店也推出了外送的“新年到家套餐”，目前已接受预定10余份。

而对于已经准备返乡的人员，所在地的风险等级，是否需要隔离、做核酸检测等事项也受到关注。1月20日起，由南京市卫健委开发的“来宁返宁人员健康管理措施查询系统”正式上线。这些问题均有了权威解答。南京市卫健委相关负责人介绍，广大市民只需要关注南京市卫健委官方微信公众号“健康南京”，并点击下方服务按钮“风险查询”进入，并切换地址，即可查看到当前所处地区来宁返宁的最新相关健康管理措施。值得注意的是，该系统的健康管理措施是根据实时情况来更新。