湖北四部门发布暖心通知 倡导外来务工人员留鄂过年

人民网武汉1月23日电 近日，湖北省人力资源和社会保障厅、省总工会、省企业联合会/企业家协会、省工商业联合会四部门印发通知，明确外来务工人员在鄂过年期间，用人单位不得违法终止或解除劳动合同，鼓励企业发放“留岗红包”“过年礼包”，安排年夜饭、文化娱乐活动，落实好工资、休假等待遇保障。

通知表示，为减少人员流动，切断传染源，阻断传播途径，防止疫情扩散蔓延，巩固来之不易的疫情防控成果，各级协调劳动关系三方要按照各地疫情防控指挥部的要求，切实发挥职能作用，充分利用报刊、广播、电视、互联网等新闻媒体，积极引导鼓励外来务工人员在就业地过年，降低疫情扩散的可能性。引导用人单位坚持以人为本，履行主体责任，落实防控措施，做好常态化疫情防控工作，让外来务工人员留在就业地安心过年。

通知指出，各级协调劳动关系三方要了解掌握本地区外来务工人员基本情况，指导用人单位规范用工行为，稳定外来务工人员在鄂过年期间的劳动关系，不得违法终止或解除劳动合同。引导企业合理安排生产、错峰放假调休，以岗留工、以薪留工、以情留工。落实好职业培训补贴等政策，引导企业不裁员、少裁员。加强对共享用工的指导和服务，维护好劳动者在共享用工期间的合法权益。强化重点企业用工调度保障机制，支持阶段性用工需求量较大的企业与生产不饱和、富余员工较多的企业开展用工余缺调剂，促进企业间用工平衡。对接数字平台型企业，扩大灵活就业岗位供给。提前谋划节后有序务工，组织开展“春风行动”，多频次、分行业、分岗位举办线上线下专场招聘，为有工作意向的外来务工人员提供岗位推荐服务。对脱贫人口、退捕渔民、农村低收入人口等重点帮扶对象，优先稳岗就业，优先兜底帮扶。

各级协调劳动关系三方要指导用人单位通过集体协商等方式，妥善安排好包括外来务工人员等职工群众的工作和休息时间，依法安排加班，依法足额支付工资和加班工资。鼓励订单较多、生产任务重、需要不间断工作的用人单位，在坚决守住职业安全底线的前提下，协商制定职工春节错峰放假、弹性休假、薪酬标准等计划，落实职工权益。充分发挥基层调解组织作用，尽可能通过协商和调解方式及时化解工资纠纷，努力把各类不稳定因素和群体性事件苗头解决在萌芽状态、化解在基层。畅通劳动保障维权渠道，加大监管执法力度，推进根治欠薪冬季专项行动，加强隐患排查和欠薪案件处置，切实做好春节前保障农民工工资支付工作。

各级协调劳动关系三方要组织形式多样的“迎新春送温暖”活动，让留鄂外来务工人员感受到在“家”团圆的温暖。各级人力资源社会保障部门要加强对企业劳动用工的指导和服务，用心用情帮助企业纾困解难，维护劳动者合法权益，促进劳动关系和谐稳定。各级工会要慰问坚守岗位的外来务工人员，关爱留守过节的外来务工人员，做好困难职工帮扶救助工作，以工人文化宫、职工服务中心、职工之家等为依托，为留鄂外来务工人员开展送春联、小型文艺演出、读书分享、趣味健身等富有节日特色的活动，丰富外来务工人员节日生活。各级企联和工商联组织要指导鼓励用人单位关心关爱外来务工人员，鼓励企业发放“留岗红包”“过年礼包”，安排年夜饭、文化娱乐活动，落实好工资、休假等待遇保障，提供更为便利和周到的人文关怀，让广大外来务工人员在鄂过一个欢乐祥和的春节。

湖北省人力资源和社会保障厅网站截图