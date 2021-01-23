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核酸检测结果可疑人员在江苏丹阳活动 官方通报排查结果

2021年01月23日09:35 来源：中国新闻网

　　中新网南京1月23日电 (徐珊珊)镇江丹阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室22日通报，镇江市润州区一核酸检测结果可疑人员在丹阳活动，截至1月22日14时，已排查到密切接触人员4人。

　　通报称，1月22日上午，接上级通知，润州区一境外返镇人员集中隔离期满后，在健康管理过程中出现发热症状，核酸检测结果可疑，该患者在丹阳有活动轨迹。获悉情况后，丹阳市疫情防控指挥部立即启动应急响应，协调卫健、公安、属地政府等全面开展流行病学调查和应急处置工作。

　　经查，该患者1月18日与父母在丹阳卡尔森眼镜店(系眼镜市场外围的独立街面门市)购买眼镜，当日16时16分进店，当日17时01分离店。期间佩戴医用N95口罩，往返乘坐私家车，此外该患者在丹阳无其他行动轨迹。

　　截至1月22日14时，已排查到密切接触人员4人(验光师1人、导购3人)，一般接触人员18人，采集眼镜店等相关环境标本9份。以上人员均已告知健康风险，落实集中隔离和健康医学观察，并同时开展环境消杀工作。(完)

(责编：许晓华、李轶群)


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