国家卫健委：1月22日新增新冠肺炎确诊病例107例 其中本土病例90例

1月22日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例107例，其中境外输入病例17例（上海8例，山西4例，江苏2例，湖南1例，广东1例，四川1例），本土病例90例（黑龙江56例，河北15例，吉林13例，北京3例，上海3例）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，其中境外输入病例1例（在上海），本土病例1例（在上海）。

当日新增治愈出院病例31例，解除医学观察的密切接触者1701人，重症病例较前一日增加5例。

境外输入现有确诊病例293例（其中重症病例3例），现有疑似病例2例。累计确诊病例4589例，累计治愈出院病例4296例，无死亡病例。

截至1月22日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1750例（其中重症病例85例），累计治愈出院病例82526例，累计死亡病例4635例，累计报告确诊病例88911例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者951804人，尚在医学观察的密切接触者36503人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者99例（境外输入10例）；当日转为确诊病例30例（无境外输入）；当日解除医学观察37例（境外输入13例）；尚在医学观察无症状感染者961例（境外输入270例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例10856例。其中，香港特别行政区9928例（出院8948例，死亡168例），澳门特别行政区47例（出院46例），台湾地区881例（出院777例，死亡7例）。