1月22日河北省新增15例本地新型冠状病毒肺炎确诊病例 行动轨迹公布

2021年1月22日0—24时，河北省新增15例本地新型冠状病毒肺炎确诊病例，其中石家庄市报告11例（1例为无症状感染者转为确诊病例），邢台市报告4例。无新增死亡病例，无新增疑似病例，新增治愈出院17例（含境外输入1例）。

1月22日0—24时，河北省无新增无症状感染者。23例无症状感染者解除隔离医学观察。

截至1月22日24时，河北省现有本地确诊病例834例（危重型10例、重型32例、普通型651例、轻型141例）、境外输入确诊病例1例（普通型）。累计治愈出院病例422例（含境外输入35例），累计死亡病例7例，累计报告本地确诊病例1228例、境外输入病例36例。尚在医学观察本地无症状感染者120例。

石家庄市新增新冠肺炎确诊病例行动轨迹

2021年1月22日0-24时，石家庄市新增新冠肺炎确诊病例11例。目前，对所有追踪到的密切接触者已全部采取集中隔离医学观察措施，各项防控措施有序进行。现将其行动轨迹公布如下：

确诊病例1：男，52岁，藁城区增村镇黄家庄村人，为1月16日第23号确诊病例的父亲。2021年1月6日至17日居家无外出，期间3日、5日、7日、12日、14日、16日、17日7次核酸检测均为阴性；1月18日转运至藁城区指定隔离点进行集中隔离医学观察；1月19日核酸检测呈阴性；1月21日晚核酸检测呈阳性；1月22日由120负压救护车转运至石家庄市人民医院建华院区，当日诊断为确诊病例。

确诊病例2：男，13岁，藁城区增村镇牛家庄村人，为1月11日第31号确诊病例的儿子。2021年1月3日至10日居家无外出，期间3日、5日、7日3次核酸检测均为阴性；1月11日转运至藁城区指定隔离点进行集中隔离医学观察；1月11日、13日、15日、17日、19日5次核酸检测均为阴性；1月21日核酸检测呈阳性，当日由120负压救护车转运至石家庄市人民医院建华院区；1月22日诊断为确诊病例。

确诊病例3：女，11岁，藁城区增村镇中姚村人，为1月14日第79号确诊病例的女儿。2021年1月3日至12日居家无外出，期间4日、6日、8日、10日4次核酸检测均为阴性；1月13日转运至藁城区指定隔离点进行集中隔离医学观察；1月13日、15日、17日、19日4次核酸检测均为阴性；1月21日核酸检测呈阳性，当日由120负压救护车转运至石家庄市人民医院建华院区；1月22日诊断为确诊病例。

确诊病例4：男，49岁，藁城区增村镇南桥寨村人，为1月10日第22号确诊病例的儿子。2021年1月3日至4日居家无外出，期间3日核酸检测呈阴性；1月5日转运至藁城区指定隔离点进行集中隔离医学观察；1月5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日7次核酸检测均为阴性；1月21日核酸检测呈阳性，当晚由120负压救护车转运至石家庄市人民医院建华院区；1月22日诊断为确诊病例。

确诊病例5：男，47岁，藁城区增村镇牛家庄村人。2020年12月29日至30日，每天到本村哥哥家帮忙筹办其侄女的婚礼；2021年1月1日至10日居家无外出，期间3日、5日、7日3次核酸检测均为阴性；1月11日转运至藁城区指定隔离点进行集中隔离医学观察；1月11日、13日、15日、17日、19日5次核酸检测均为阴性；1月21日核酸检测呈阳性，当日由120负压救护车转运至石家庄市人民医院建华院区；1月22日诊断为确诊病例。

确诊病例6：女，65岁，藁城区增村镇牛家庄村人，为1月20日第12号确诊病例的婆婆。2021年1月1日至10日居家无外出，期间3日、5日、7日3次核酸检测均为阴性；1月11日转运至藁城区指定隔离点进行集中隔离医学观察；1月11日、13日、15日、17日、19日5次核酸检测均为阴性；1月21日核酸检测呈阳性；1月22日由120负压救护车转运至石家庄市人民医院建华院区，当日诊断为确诊病例。

确诊病例7：男，11岁，藁城区增村镇牛家庄村人，为今日第6号确诊病例的孙子。2021年1月3日至10日居村无外出，期间3日、5日、7日3次核酸检测均为阴性；1月11日转运至藁城区指定隔离点进行集中隔离医学观察；1月11日、13日、15日、17日、19日5次核酸检测均为阴性；1月21日核酸检测呈阳性，当日由120负压救护车转运至石家庄市人民医院建华院区；1月22日诊断为确诊病例。

确诊病例8：女，26岁，藁城区西关镇慈上村人，为1月21日第1号确诊病例的女儿。2021年1月4日乘私家车到藁城区中西医结合医院就诊，12时乘私家车回家后无外出；1月5日居家无外出，当日核酸检测呈阴性；1月6日9时乘坐私家车到石家庄市藁城区中西医结合医院就诊，15时乘坐私家车离开医院入住藁城区通安快捷酒店；1月7日9时从宾馆乘坐私家车到达藁城区中西医结合医院住院；1月6日、7日、8日3次核酸检测均为阴性；1月13日出院乘坐私家车回家；1月14日至18日居家无外出；1月19日被转运至藁城区指定隔离点进行集中隔离医学观察，当日核酸检测呈阴性；1月20日核酸检测呈阳性；1月21日由120负压救护车转运至石家庄市人民医院建华院区；1月22日诊断为确诊病例。

确诊病例9：男，49岁，藁城区增村镇小果庄村人。2020年12月20日至29日居家无外出；12月30日8时乘坐私家车到新乐市中医院就诊，10时到医院东门右侧20米路西包子铺用餐，随后乘私家车到新乐市信誉楼购物，13时40分乘私家车从信誉楼返回小果庄村；12月31日7时乘私家车到新乐市中医院就诊，14时左右乘私家车返回小果庄村；2021年1月1日居村无外出；1月2日14时开渣土车到新乐市木村乡木村，从木村村内向村外运送垃圾，17时左右返回小果庄村；1月3日至6日居家无外出，期间3日核酸检测呈阴性；1月6日晚核酸检测呈阳性；1月7日由120负压救护车转运至河北省胸科医院，当日诊断为无症状感染者；1月22日诊断为确诊病例。

确诊病例10：男，22岁，现住长安区普和小区北院旁边的平房宿舍。2021年1月4日至9日每天8时步行至市区内某单位工作，18时下班后回宿舍，期间6日13时、9日13时30分2次步行至北国超市益庄店购物；1月10日在居住处无外出；1月11日8时步行至汉庭酒店工作(石家庄胜利北大街店)，18时30分步行回宿舍，当日核酸检测呈阴性；1月12日在宿舍无外出；1月13日至18日每天步行到某单位上班，期间16日核酸检测呈阴性；1月19日至21日在宿舍无外出；期间19日、21日2次核酸检测均为阴性；1月22日核酸检测呈阳性，由120负压救护车转运至河北省胸科医院，当日诊断为确诊病例。

确诊病例11：男，67岁，藁城区增村镇小果庄村人，为1月7日第2号确诊病例的丈夫。2021年1月3日转运至藁城区指定隔离点进行集中隔离医学观察；期间共10次核酸检测均为阴性；1月21日核酸检测呈阳性；1月22日由120负压救护车转运至石家庄市人民医院建华院区，当日诊断为确诊病例。

邢台市新增新冠肺炎确诊病例行动轨迹

2021年1月22日0-24时，邢台市新增新冠肺炎确诊病例4例。目前，对所有追踪到的密切接触者已全部采取集中隔离医学观察措施，各项防控措施有序进行。现将其行动轨迹公布如下：

确诊病例1：男，28岁，南宫市金宫花园小区居民。1月7日16：00-24：00在经四路检查点工作，1月8日居家未外出。1月9日8：00-1月10日24：00在检查点工作。1月11日居家未外出。1月12日8：00-1月13日24：00，在检查点工作。1月14日居家未外出。1月15日8：00-1月16日24：00，在检查点工作。1月17日10：00到南宫市凤凰路第二加油站宿舍居住，15：00到公安局门口采集核酸，结果呈阴性。1月18日8：00-1月19日24：00在检查点工作。1月20日到公安局门口采集核酸，1月21日核酸检测结果呈阳性，由120负压救护车转运到邢台市第二医院。1月22日经专家组会诊，被诊断为新冠肺炎确诊病例。

确诊病例2：女，6岁，南宫市王道寨乡寨三村居民。1月3日被转运到集中隔离点隔离观察。1月20日核酸检测结果呈阳性。1月21日凌晨由120负压救护车转运到邢台市第二医院。1月22日经专家组会诊，被诊断为新冠肺炎确诊病例。

确诊病例3：女，35岁，南宫市飞凤小区居民。1月5日-6日到联通公司上班。6日18：17到东进街新胜利超市购物，后到贵军打印社拉货。1月7日-9日到单位上班。1月10日10：00在飞凤小区采集核酸，结果呈阴性。12：00到金都华府小区送东西后前往信发商厦购物。1月11日-12日居家未外出。1月13日10：00到凤凰路交警队办理业务，14：00到联通公司拿东西，15：00到南宫市中医院送人，随后到和谐家园小区接人，18：00在联通公司采集核酸，结果呈阴性，19：30到安宋庄村送人。1月14日-21日居家未外出。期间17日、20日2次核酸检测均为阴性。1月21日核酸检测结果呈阳性，由120负压救护车转运到邢台市第二医院。1月22日经专家组会诊，被诊断为新冠肺炎确诊病例。

确诊病例4：女，66岁，南宫市飞凤小区居民，为今日确诊病例3的婆婆。1月5日16：35到小峰蔬菜门市买菜，16：50到三好粮行购物。1月6日居家未外出。1月7日11：00到信发商厦购物。1月8日-1月20日居家未外出。期间11日、17日2次核酸检测结果均为阴性。1月21日核酸检测结果呈阳性，由120负压救护车转运到邢台市第二医院。1月22日经专家组会诊，被诊断为新冠肺炎确诊病例。