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北京城乡接合部完成全员核酸检测 396个村192万人检测结果均为阴性

2021年01月23日08:40 来源：北京日报

　　1月22日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组农村防控组办公室副主任、二级巡视员于雷庆介绍，本市城乡接合部地区已全面完成全员核酸检测，192万人检测结果均为阴性。

　　于雷庆说，城乡接合部地区是农村地区疫情防控工作的重点区域，市农村防控组督促指导9个相关涉农区，从1月10日起，陆续组织开展了对城乡接合部地区人员的核酸检测工作。共涉及朝阳区、海淀区、丰台区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、大兴区、昌平区的396个村，1月17日已经全面完成全员核酸检测任务，检测人数总计192万，结果均为阴性。

　　“北京将继续引导广大村民不串门、不聚集、少外出，提倡‘喜事缓办、丧事简办、宴会不办’。增强出现发热、干咳、咽痛、嗅（味）觉减退、腹泻等症状后就诊和第一时间报告意识。”于雷庆说，下一步将重点抓好村庄卡口24小时值班值守和“查证、测温、扫码、登记”四件套防控措施。市农村防控组将持续派出监督检查组开展明察暗访，并督导属地及时进行整改。同时，优先做好重点人员疫苗接种，在全市统一安排下，适当考虑优先安排村庄卡口值守人员、煤改电工程安装人员、化粪池清理人员、村级电工、“七小”门店服务人员、民宿农家乐服务人员、老年饭桌管理人员和村委会人员等重点人群进行疫苗接种，实现“应接尽接”。

　　此外，本市将开展农村地区定期疫情监测性筛查工作，加强对发热、干咳、咽痛、嗅（味）觉减退、腹泻等症状病例的监测和报告，确保做到早发现、早报告、早隔离、早救治。（记者 杨绪军 傅洋 徐慧瑶）

(责编：许晓华、李轶群)


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