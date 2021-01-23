八部门印发工伤预防行动计划

本报北京1月22日电 （记者叶紫）人社部、工信部、财政部、住建部、交通运输部、国家卫健委、应急管理部、全国总工会近日联合印发《工伤预防五年行动计划（2021-2025年）》，要求工伤事故发生率明显下降，重点行业5年降低20%左右；工作场所劳动条件不断改善，切实降低尘肺病等职业病的发生率；工伤预防意识和能力明显提升，实现从“要我预防”到“我要预防”“我会预防”的转变。

《五年行动》要求完善“预防、康复、补偿”三位一体制度体系，把工伤预防作为工伤保险优先事项，通过推进工伤预防工作，提高工伤预防意识，改善工作场所的劳动条件，防范重特大事故的发生，切实降低工伤发生率，促进经济社会持续健康发展。

五年行动计划围绕工伤事故和职业病高发的危险化学品、矿山、建筑施工、交通运输、机械制造等重点行业企业开展。实施重点行业重点企业工伤预防（安全生产、职业病防治）能力提升培训工程，重点培训重点行业重点企业分管负责人、安全管理部门主要负责人和一线班组长等重点岗位人员，2025年底前实现培训全覆盖。