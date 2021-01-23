全力以赴防疫情 细致入微保民生

新冠肺炎疫情牵动人心。截至1月22日12时，河北南宫市今年累计报告确诊病例56例。全市疫情防控进展如何？患者救治情况怎样？居家隔离的群众生活怎么保障？记者赴南宫市实地探访。

1月3日，自发现首例确诊病例，南宫市争分夺秒，全力阻断疫情扩散。开展多轮全员核酸检测，做到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”。邢台市抽调1690名医务人员采集核酸样本354646人份，先后进行了3轮全员核酸检测。

分类施策，精准治疗。在国家、省级专家组的指导下，定点医院邢台市第二医院按“一人一方案”“一人一团队”要求，抽调呼吸、重症、感染、检验等相关专业医护骨干170人组成医疗救治团队。

守望相助，齐心协力。邢台市第二医院汇聚来自河北全省840人组成的28支医疗队。在华中科技大学附属同济医院呼吸与危重症医学科主任赵建平的帮助下，邢台市第二医院转变成具备重症救治能力的定点医院。目前，邢台市累计出院4例，均转入康复治疗。

为了确保群众安心居家，南宫市多措并举稳住“菜篮子”“米袋子”。南宫市商务局党组成员薛来江介绍，县级包联干部是“保供”第一责任人；商超企业采取线上下单、线下配送的模式提供生活必需品；志愿者负责收集订单，确保配送到户，优先确保老弱病残人员的订单。

1月21日，在怡海花园小区门口，10多名志愿者把一袋袋蔬菜、面粉从货车上卸下。志愿者成为抗疫中一道亮丽风景。目前，南宫市城区有志愿者116个小分队2502人，乡镇有志愿者367个分队3795人。根据志愿者特长，分类组建物资配送、防疫宣传、心理辅导队伍。

《 人民日报 》（ 2021年01月23日 05 版）