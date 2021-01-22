北京通报近期疫情防控工作监督检查发现问题

人民网北京1月22日电 （记者鲍聪颖）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第217场新闻发布会上，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组监督组办公室主任肖飒介绍，近日，大兴区突发局部聚集性疫情，北京市防控形势严峻，防控处于关键时期。市疫情防控工作领导小组监督组、指导组坚持常态化监督检查不放松，发现了一些突出问题，需引起高度重视。现将有关情况通报如下。

在农村和社区疫情防控方面，有的农村地区防疫措施落实不到位，如朝阳区黑庄户乡双树南村个别本村车辆进入时未验码登记。平谷区东高村镇小市场人员聚集且未佩戴口罩。个别社区出入登记管理仍不严格，如大兴区庞各庄镇隆盛西园小区，观音寺街道双河北里社区、观音寺社区未对进入人员测温验码登记；天宫院街道保利首开熙悦春天小区西南门对进入小区的车辆驾驶人员及同乘人员不测温、不排查、不登记。

在社会面疫情防控方面，部分商业场所、“七小门店”仍存在落实“一米线”不到位、未科学佩戴口罩等问题。如北京银行怀柔支行、通州区北苑街道物美超市（西门店）、丰台区王佐镇佃起村幸福便民服务中心未严格执行“一米线”措施，人员聚集。石景山区八宝山街道优味田园生鲜超市（玉泉路店）出入口无人管理，熟食生鲜销售区域工作人员未佩戴口罩或佩戴口罩不规范。

在医院、交通场站等重点场所疫情防控方面，仍存在出入登记管理、测温验码不严等问题。如航天科工集团七三一医院与紧邻的社区之间未完全隔离，人员、车辆随意进出，不测温验码登记。北京中医药大学东方医院西门预检分检口测温不严格，对乘车就医人员存在漏测情况。地铁珠市口站、知春里站安检口手持测温仪无法正常工作，测温验码流于形式。

上述这些问题，反映出农村和社区防控仍存在一些漏洞，社会面防控仍存在薄弱环节，个别属地和职能部门履行职责不严不细不实，对辖区内疫情防控措施宣传引导不够、监督管理不力，未对公开曝光的典型问题，主动排查、举一反三、督促整改。在落实属地和部门责任上，必须保持高度警惕，更加坚决、更加果断、更加细致地抓好社会面疫情防控，进一步强化落实限流、科学佩戴口罩、清洁消毒、保持“一米线”等措施，提升公众疫情防控意识和能力。进一步加强对农村和社区、公共场所，以及机场周边、城乡结合部等重点区域的监督检查，压紧压实“四方责任”。对公开曝光的典型问题，要立行立改，对整改不力、失职失责的，严肃追责问责。