北京新增确诊病例和无症状感染者行动轨迹公布

人民网北京1月22日电 （记者鲍聪颖）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第217场新闻发布会上，北京市大兴区人民政府副区长韩新星介绍，1月21日，大兴区新增3例新冠肺炎确诊病例和1例无症状感染者，均已转运至地坛医院治疗。大兴区将继续坚持不懈、守土尽责。现将有关情况通报如下：

确诊病例行动轨迹

确诊病例1，某男，66岁，无业。现住大兴区天宫院街道融汇社区。主要行程轨迹如下：

1月6日至19日，除居家外：

1月6日至8日、11日至13日，每日7时30分送外孙上学，下午接外孙放学，均为步行。

1月7日，14时30分前往永辉超市天宫院店购物。

1月11日，16时前往永辉超市天宫院店购物。

1月13日，15时左右在永辉超市天宫院店购物。

1月15日，17时30分在永辉超市天宫院店购物。

1月16日，15时在小区内理发店理发。

1月19日，转运至集中观察酒店。

1月20日，转运至区属医疗机构。

1月21日，转运至地坛医院。

确诊病例2，某男，68岁，无业。现住大兴区天宫院街道融汇社区。主要行程轨迹如下：

1月10日,11时12分乘坐T10次列车抵达北京西站。由女婿自驾车接回融汇社区。

1月10日至17日，除居家外：

1月11日至13日，每日下午接孩子放学。

1月13日，17时乘坐公交车前往生物医药基地瑞学乐园二层乐博乐博机器人编程培训中心。19时30分乘坐公交车返回。

1月14日，17时与家人步行前往天宫院凯德MALL商场地下二层永辉超市及地下一层西西弗书店购物。

1月16日，12时前往泛悦迪英语天宫院店接孩子放学。

1月17日，转运至集中观察酒店。

1月20日，转运至区属医疗机构。

1月21日，转运至地坛医院。

确诊病例3，某女，39岁，某公司职员，单位位于海淀区学院路首享科技大厦。现住大兴区天宫院街道融汇社区。主要行程轨迹如下：

1月6日至17日，除居家外：

1月6日至8日、1月11日、1月13日至15日，每日7时30分左右乘坐地铁4号线、10号线由天宫院站前往西土城站上班。19时左右原路径回家。

1月8日，12时20分在如邻便利店首享大厦店购物。

1月11日，11时50分在如邻便利店首享大厦店购物，13时35分乘坐出租车前往海淀区税务局八里庄税务所办事。14时09分乘坐出租车返回公司。

1月12日，8时10分乘坐滴滴顺风车前往海淀区税务局八里庄税务所办事。9时40分滴滴打车前往海淀区税务局第一税务所办事。14时21分滴滴打车前往海淀区人力资源和社会保障局办事。17时乘坐滴滴顺风车回家。

1月13日，21时在天宫院凯德MALL商场诚美百汇购物。

1月14日，13时15分到单位楼下中国移动营业厅办理业务。

1月15日，13时在学院大厦地下餐厅用餐。20时50分在天宫院凯德MALL商场麻辣香锅就餐。

1月17日，转运至集中观察酒店。

1月20日，转运至区属医疗机构。

1月21日，转运至地坛医院。

无症状感染者，某女，42岁，无业。现住大兴区天宫院街道融汇社区。此无症状感染者患有多种慢性疾病，基本在融汇社区内活动，主要行程轨迹如下：

1月6日至1月21日，除居家外：

1月6日至16日，每日10时、14时30分、19时，在小区内散步，时间20至50分钟不等。

1月6日、1月8日至10日，1月15、16日，每晚19时散步期间到小区南门韵达快递超市取快递或买菜。

1月21日，转至地坛医院。