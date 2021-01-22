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1月27日零时起 香港入境进京人员将统一核酸证明制式

2021年01月22日16:45 来源：人民网-北京频道

　　人民网北京1月22日电 （记者鲍聪颖）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第217场新闻发布会上，北京市委宣传部对外新闻处处长田伟介绍，为进一步做好外防输入工作，规范香港入境进京人员核酸证明制式，首都严格进京管理联防联控协调机制经商有关部门，决定进一步统一香港入境进京旅客远端核酸检测措施，具体内容如下：

　　自1月27日零时起，自香港直航入境北京的旅客，必须持有香港特区政府认可的医疗机构发出的7天内有效核酸检测阴性结果证明（由报告发出时间起计，报告封面须包括姓名、证件号、采样方式、采样检测时间、检测结果、报告发出时间、报告人签名等中英文信息）。航空公司将在登机时查验有关证明，不符合条件者将不予登机。入境进京后须严格遵守首都疫情防控政策规定。

　　再次提示拟从香港入境进京的旅客朋友，请提前了解首都防疫政策，及时到香港特区政府指定的医疗机构进行核酸检测，并主动索取包含统一制式封面的核酸检测阴性证明，自觉配合登机查验工作。

(责编：许晓华、李轶群)


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