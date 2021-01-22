北京全面完成城乡结合部地区全员核酸检测 结果均为阴性

人民网北京1月22日电 （记者鲍聪颖）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第217场新闻发布会上，北京市农村防控组办公室副主任、北京市农业农村局二级巡视员于雷庆介绍全市农村重点区域的核酸检测情况。

城乡结合部地区是农村地区疫情防控工作的重点区域，市农村防控组督促指导9个相关涉农区，从1月10日起，陆续组织开展了对城乡结合部地区人员的核酸检测工作。共涉及朝阳区、海淀区、丰台区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、大兴区、昌平区的396个村，1月17日已经全面完成全员核酸检测任务，检测人数总计192万，结果均为阴性。

下一步，将认真组织实施国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组和中央农村工作领导小组办公室1月19日制定的《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》，继续及时落实市防控工作领导小组的部署要求，切实做到“早预防、早发现、早报告、早隔离、早救治、强保障”。近期，重点抓好三方面工作：

一是抓好农村地区疫情防控工作。全面严格落实《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》和北京《农村地区防疫工作20条重点要求》《农村地区疫情防控指引（第二版）》等规定的各项防控措施，引导广大村民不串门、不聚集、少外出，提倡“喜事缓办、丧事简办、宴会不办”。倡导村民严格遵守疫情防控规定，增强勤洗手、保持室内通风、封闭场所戴口罩等卫生习惯，增强出现发热、干咳、咽痛、嗅（味）觉减退、腹泻等症状后就诊和第一时间报告意识。重点抓好村庄卡口24小时值班值守和“查证、测温、扫码、登记”四件套防控措施。市农村防控组将持续派出监督检查组开展明察暗访，并督导属地及时进行整改。

二是继续加强重点人群的疫苗接种工作。优先做好重点人员疫苗接种，在全市统一安排下，适当考虑优先安排村庄卡口值守人员、煤改电工程安装人员、化粪池清理人员、村级电工、“七小”门店服务人员、民宿农家乐服务人员、老年饭桌管理人员和村委会人员等重点人群进行疫苗接种，实现“应接尽接”。

三是开展农村地区定期疫情监测性筛查工作。加强对发热、干咳、咽痛、嗅（味）觉减退、腹泻等症状病例的监测和报告，确保做到早发现、早报告、早隔离、早救治。