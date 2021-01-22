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北京大兴天宫院街道再增5个封闭社区 所辖区域交通封闭式管理

2021年01月22日16:16 来源：人民网-北京频道

　　人民网北京1月22日电 （池梦蕊）1月22日，大兴区疫情防控工作领导小组办公室发布，为进一步从严、从快、从紧抓好疫情防控工作，经研究决定，从即日起，对天宫院街道海子角东里社区、海子角南里社区、海子角西里社区、海子角北里社区、海子角社区五个社区（包括：海子角东里小区、绿色庄园小区、海子角南里小区、宇丰苑小区、海悦公馆小区、大机处小区、物资局小区、林海园小区、辛店小区、海子角北里社区、海子角小区11个小区）和紧邻村庄所辖区域实行封闭式交通管理。

　　一、禁止无证车辆人员出入（公共汽车除外）。

　　二、从事疫情防控工作的车辆和人员凭专有证件出入。

　　三、社区、村庄居民应严格居家观察，坚持“非必要不外出”。在社区、村庄居住，在保障城市正常运转的机关、企业事业单位工作的人员凭工作单位证明和3日内核酸检测阴性结果证明出入社区、村庄。

　　四、进出以上区域时，车辆凭所在社区居委会、村委会核发的车辆通行证，行人凭所在社区居委会、村委会核发的出入证通行，从黄马路与黄徐路交叉点卡口或黄马路与喜盛街交叉点卡口出入。

(责编：许晓华、许心怡)


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