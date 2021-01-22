《关于开展倡导文明健康绿色环保生活方式活动的意见》解读

近日，全国爱国卫生运动委员会、中央精神文明建设指导委员会和健康中国行动推进委员会印发《关于开展倡导文明健康绿色环保生活方式活动的意见》（以下简称《意见》），现就《意见》有关内容解读如下。

一、起草背景

在抗击新冠肺炎疫情的人民战争中，全国各地认真贯彻落实习近平总书记“大力开展健康知识普及，提倡文明健康、绿色环保的生活方式”的重要指示精神，深入开展爱国卫生运动和健康中国行动，有效改善城乡环境卫生状况，提升群众防病意识和健康素养，形成了全民参与健康治理、群防群控传染病的良好社会局面，为全面战胜疫情营造了有利的环境基础和社会氛围。但目前一些不良卫生习惯和不健康生活方式仍较普遍，已成为影响人群健康和传染病传播的潜在风险。特别是近期，一些地方相继发生聚集性疫情，疫情防控成果仍需进一步巩固。

为认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和十九届五中全会精神，落实《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》要求，全面总结推广疫情防控中的好经验、好做法，推动形成良好社会风尚，推进健康中国行动实施，提升全社会文明程度，全国爱国卫生运动委员会、中央精神文明建设指导委员会和健康中国行动推进委员会制定了《意见》，在全国开展倡导文明健康、绿色环保生活方式活动。

二、主要内容

为进一步巩固疫情防控成果，服务疫情防控常态化，广泛动员群众将疫情时养成的好习惯长期坚持下来，自觉做文明健康、绿色环保生活方式的倡导者、践行者和推动者，筑牢疫情防控社会大防线，《意见》主要强调了四方面的活动内容。一是讲文明。树立文明卫生意识，养成良好卫生习惯，倡导餐桌文明，推广分餐公筷。二是铸健康。培养自主自律的健康生活方式，合理膳食，适量运动，戒烟限酒，心理平衡。三是守绿色。动员群众尊重自然、顺应自然、保护自然，倡导低碳、循环、可持续的生产生活方式，自觉践行绿色生活。四是重环保。推行垃圾分类，绿色低碳出行。切实增强节约意识、环保意识和生态意识。

三、推进措施

为保障活动取得实效，《意见》提出，各地要结合本地实际和特色，采用切实可行的综合性措施，利用2年左右的时间，多维度、全方位推动形成文明健康、绿色环保生活方式，全面提升群众健康素养水平，从源头降低传染病传播风险，筑牢传染病防控屏障。一要加强法治建设和社会监督。鼓励有条件的地区制定出台相关法律法规或规范性文件，督促居民践行文明卫生习惯。二要强化支持性环境建设。加快推进环境卫生基础设施建设，发展公共交通，加大健身场所建设。三要加大健康科普力度。健全完善全媒体协同、线上线下联动、全社会广泛参与的健康科普工作机制，深入开展健康知识宣传科普。四要发挥示范引领作用。将文明健康、绿色环保生活方式作为卫生城镇创建，文明城市、村镇、单位创建和健康城市建设的重要内容予以推进，同时充分发挥示范作用，辐射引领周边地区，区域联动推动活动落实。

四、组织保障

《意见》强调，各地要加强组织领导，推动各项任务落实。全面动员社会力量参与，形成齐抓共管、共建共治共享的格局。加强督导评价，确保各项任务落实落地见效。广泛宣传引导，加强媒体联动，全方位、多角度、立体式开展活动宣传。

相关链接：关于开展倡导文明健康绿色环保生活方式活动的意见