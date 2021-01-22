关于开展倡导文明健康绿色环保生活方式活动的意见

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团爱卫会、文明委、推进健康中国行动议事协调机构，全国爱卫会、中央文明委、健康中国行动推进委员会各成员单位：新冠肺炎疫情发生后，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，举国上下齐心协力、团结应对，全国疫情防控阻击战取得重大战略成果。为认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和十九届五中全会精神，落实《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》要求，全面总结推广疫情防控中的好经验、好做法，推动形成良好社会风尚，推进健康中国行动实施，提升全社会文明程度，用千千万万个文明健康的小环境筑牢常态化疫情防控的社会大防线，全国爱国卫生运动委员会、中央精神文明建设指导委员会和健康中国行动推进委员会决定在全国持续开展倡导文明健康、绿色环保生活方式活动，现就有关工作提出如下意见：

一、充分认识活动的重要意义

在抗击新冠肺炎疫情的人民战争中，全国各地认真贯彻落实习近平总书记“大力开展健康知识普及，提倡文明健康、绿色环保的生活方式”的重要指示精神，深入开展爱国卫生运动和健康中国行动，有效改善城乡环境卫生状况，提升群众防病意识和健康素养，形成了全民参与健康治理、群防群控传染病的良好社会局面，为全面战胜疫情营造了有利的环境基础和社会氛围。但目前一些不良卫生习惯和不健康生活方式仍较普遍，已成为影响人群健康和传染病传播的潜在风险。广泛开展倡导文明健康、绿色环保生活方式活动，是进一步贯彻落实习近平总书记关于坚持预防为主，深入开展爱国卫生运动重要指示，推动全社会践行健康强国理念，从源头上降低传染病传播风险的具体举措，是实施健康中国战略、乡村振兴战略和推进生态文明建设的重要抓手。各地要始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，通过活动开展，进一步动员广大人民群众增强社会责任意识，切实履行自己健康第一责任，将疫情期间形成的好做法、好习惯、好经验长期坚持下去。同时，以开展活动为契机，动员全社会积极参与爱国卫生运动和健康中国行动，推动爱国卫生工作重点从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，打造爱国卫生运动新格局，为实现健康中国目标奠定坚实基础。

二、活动主要内容

（一）讲文明。树立文明卫生意识，养成勤洗手、常通风、不随地吐痰、不乱扔垃圾、公共场所不吸烟、定期开展卫生大扫除、保持社交距离、注重咳嗽礼仪、科学佩戴口罩等良好习惯，倡导餐桌文明，推广分餐公筷。

（二）铸健康。培养自主自律的生活方式，注重合理膳食，食物多样搭配，少油少盐少糖，拒食野生动物。坚持适量运动，保持健康体重。及早戒烟，远离二手烟，少饮酒不酗酒。重视心理健康，保持平和心态，及时调节负面情绪，积极乐观热爱生活。生活规律，充足睡眠。看病网上预约，定期体检，及时就医。

（三）守绿色。动员群众尊重自然、顺应自然、保护自然，倡导低碳、循环、可持续的生产生活方式，自觉践行绿色生活。倡导群众增强主人翁意识，主动参与社区和房前屋后绿化美化净化，打造绿色整洁人居环境。

（四）重环保。推行垃圾分类，绿色低碳出行。切实增强节约意识、环保意识和生态意识。引导群众争做生态环境的保护者、建设者。践行简约适度生活，树立爱粮节粮等意识，拒绝“舌尖上的浪费”。保护野生动物，拒绝购买野生动物制品。倡导群众更多使用环保用品，减少一次性餐具和塑料产品使用。

三、推进措施

各地要结合本地实际和特色，采用切实可行的综合性措施，利用2年左右的时间，多维度、全方位推动形成文明健康、绿色环保生活方式，全面提升群众健康素养水平，从源头降低传染病传播风险，筑牢传染病防控屏障。

（一）加强法治建设和社会监督。鼓励有条件的地区制定出台相关法律法规或规范性文件，督促居民践行文明卫生习惯。通过制定城市健康公约、社区居民公约、村规民约等方式，将文明健康、绿色环保生活方式全面融入群众日常生活。充分利用健康宣传员、文明引导员、“光荣榜”、“曝光台”、“随手拍”等，引导人民群众向文明行为学习，及时主动劝导、制止不文明行为，加快形成约束有力的社会监管和舆论监督氛围。

（二）强化支持性环境建设。加快推进城乡垃圾、污水、厕所等环境卫生基础设施建设，全面提升公共卫生条件。进一步完善公共厕所、农贸市场、车站、高速服务区、学校、旅游景区、餐饮单位、医疗机构等重点场所的洗手设施建设，配备必要的清洁用品。构建绿色低碳交通体系，规范公交专用道、非机动车道、人行步道设置，加快发展社区公交、公共自行车等，保障绿色出行。进一步加大健康步道、健康公园等健身场所建设，为公众提供方便可及的活动场所。加快建设无烟机关、无烟医疗卫生机构、无烟家庭、无烟学校等，营造良好无烟环境。

（三）加大健康科普力度。健全完善全媒体协同、线上线下联动、全社会广泛参与的健康科普工作机制。深入开展健康科普进校园、进企业、进社区、进村庄、进家庭活动，加大健康中国行动政策宣讲和传染病防治知识、健康知识与技能的宣传力度，引导群众牢固树立“每个人是自己健康第一责任人”理念，提高自我健康管理能力，提升传染病防控意识和能力。强化学校教育，将文明健康、绿色环保生活方式作为中小学健康教育的重要内容，引导学生从小养成良好习惯，并通过“小手拉大手”，带动家庭成员摒弃不文明行为，养成良好生活方式。

（四）发挥示范引领作用。将文明健康、绿色环保生活方式作为卫生城镇创建，文明城市、村镇、单位创建和健康城市建设的重要内容予以推进，同时充分发挥国家卫生城镇、全国文明城市、村镇、单位和健康城市的示范作用，辐射引领周边地区，区域联动推动活动落实。要将活动开展作为培育健康人群、营造健康文化的重要抓手，全面推进健康村镇、健康社区、健康企业、健康家庭等健康细胞建设。各级党员干部、教师、医生要发挥模范作用，带动更多群众践行文明健康、绿色环保生活方式。

四、组织实施

（一）加强组织领导。各地要进一步统一认识，将倡导文明健康、绿色环保生活方式活动作为巩固疫情防控成果的具体举措，建立省、市、区（县）、街道（乡镇）、社区（村）五级联动的工作体系，切实加强组织领导，推动各项任务落实。要结合实际，研究制定具体实施方案，细化任务分工和责任清单，压实部门责任，强化协同配合，拿出真办法、真举措着力推进，确保活动取得实效。 （二）全面动员参与。各地要积极采取措施，凝聚全社会力量，充分发挥部门职能作用、群众主体作用、专家指导作用，以及群团组织、其他社会组织和社工、志愿者的积极作用，采取多种形式动员全社会广泛参与，形成齐抓共管、共建共治共享的格局。要畅通监督渠道，主动接受社会和公众监督，及时解决群众反映的问题，不断增进群众满意度和获得感。

（三）督导评价。各地要强化工作调度，加大督促指导，及时开展工作成效评价，确保各项任务落实落地见效。要对工作推进迅速、成效明显的地方、部门和单位大力宣传推广，以典型引领带动全面工作落实；对工作推进迟缓、问题较多的地方、部门和单位要予以通报批评。要将活动的开展与健康中国行动紧密结合、共推共促，力戒形式主义，防止“两张皮”，务求各项任务取得实效。国家将适时对各地活动开展情况进行评价并通报。

（四）广泛宣传引导。要加强媒体联动，全方位、多角度、立体式开展倡导文明健康、绿色环保生活方式活动的宣传。要充分利用报纸、电视、电台、网络及新媒体平台，通过开设媒体专栏、网络公开课、微博话题等方式广泛宣传活动开展的重要意义和主要内容，及时报道活动开展情况。要通过编制形式新颖、内容活泼的宣传材料和文化产品，加强典型报道等，有效引导群众了解掌握并践行文明健康、绿色环保生活方式。 全国爱卫会办公室、中央文明委办公室、健康中国行动推进委员会办公室要会同各成员单位，加强对各地的指导。各省级爱卫办、文明办、推进健康中国行动议事协调机构要总结提炼各地活动开展情况，及时将有关情况报送全国爱卫会办公室。