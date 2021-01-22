1月22日黑龙江省通报新冠肺炎疫情防控工作最新进展

人民网哈尔滨1月22日电 （杨雪楠）1月22日，黑龙江省政府新闻办举行“黑龙江省应对新冠肺炎疫情防控工作”系列新闻发布会的第63场。省卫生健康委员会二级巡视员刘彦诚通报该省新冠肺炎疫情最新情况。

1月21日0-24时，黑龙江省新增确诊病例47例，新增无症状感染者88例，无新增疑似病例和死亡病例。从1月10日绥化市望奎县出现病例开始，截至1月21日24时，本轮疫情累计报告确诊病例303例（其中，绥化市望奎县266例、哈尔滨市利民开发区7例、绥化安达市7例、绥化市北林区7例、哈尔滨市香坊区5例、绥化海伦市4例、哈尔滨市呼兰区3例、哈尔滨市道里区1例、齐齐哈尔市昂昂溪区1例、大庆市龙凤区1例、大庆市肇州县1例）；累计无症状感染者451例（其中，绥化市望奎县293例、哈尔滨市利民开发区41例、哈尔滨市呼兰区27例、齐齐哈尔市昂昂溪区25例、绥化海伦市20例、绥化安达市15例、绥化市绥棱县7例、齐齐哈尔市富拉尔基区4例、牡丹江市林口县4例、绥化市北林区4例、绥化市青冈县3例、哈尔滨市南岗区2例、齐齐哈尔市建华区2例、伊春市大箐山县2例、哈尔滨市道外区1例、大庆市萨尔图区1例）。

据介绍，上述所有确诊病例和无症状感染者均已转至定点医疗机构进行隔离治疗或隔离医学观察。目前所有患者生命体征平稳。