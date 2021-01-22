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哈尔滨市呼兰区兰河街道等8个地区风险等级调整为中风险地区

2021年01月22日15:36 来源：人民网-黑龙江频道

　　人民网哈尔滨1月22日电 （焦洋）1月22日，哈尔滨市应对新冠肺炎疫情工作指挥部发布《关于将呼兰区兰河街道等地区风险等级调整为中风险地区的通告》。根据国务院联防联控机制有关要求，从2021年1月22日12时起，呼兰区、利民开发区、道里区的8个街道划定为中风险地区：

　　1.呼兰区兰河街道幸福小区3号楼3单元划定为管控单元，所在兰河街道划定为中风险地区；

　　2.呼兰区呼兰街道亿兴小区26号楼4单元划定为管控单元，所在呼兰街道划定为中风险地区；

　　3.呼兰区民主街10-1号划定为管控单元，所在公园路街道划定为中风险地区；

　　4.利民开发区正大食品加工厂宿舍、富佳新天地小区1期3号楼1单元、5单元划定为管控单元，所在裕田街道划定为中风险地区；

　　5.利民开发区常青家园小区11栋5单元、长禹星港湾20号楼1单元划定为管控单元，所在利民街道划定为中风险地区；

　　6.利民开发区南京路江霆华府小区A4号楼5单元划定为管控单元，所在裕强街道划定为中风险地区；

　　7.利民开发区锦绣丽都小区3号楼3单元划定为管控单元，所在南京路街道划定为中风险地区；

　　8.道里区群力第二大道687号7号楼3单元划定为管控单元，所在工农街道划定为中风险地区。

(责编：许晓华、许心怡)


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