福建新增境外输入确诊病例1例

人民网福州1月22日电 （陈楚楚）据福建省卫健委网站消息，2021年1月21日0—24时，福建省报告新增境外输入确诊病例1例（无症状感染者转确诊），为美国输入（厦门市报告）；当日报告新增境外输入无症状感染者0例，解除隔离1例。

境外输入疫情方面，截至2021年1月21日24时，福建省累计报告境外输入确诊病例238例，已治愈出院219例，目前住院19例，无死亡病例；现有报告境外输入疑似病例0例；现有报告境外输入无症状感染者尚在接受集中隔离医学观察35例。

本地疫情方面，截至2021年1月21日24时，福建省累计报告本地确诊病例296例（已治愈出院295例、目前住院0例、死亡1例），其中：福州市72例、厦门市35例、漳州市20例、泉州市47例、三明市14例、莆田市56例、南平市20例、龙岩市6例、宁德市26例；现有报告本地疑似病例0例；现有报告本地无症状感染者尚在接受集中隔离医学观察0例。

目前密切接触者已解除医学观察22301人，尚有557人正在接受医学观察。