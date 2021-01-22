吉林通化：本次输入性疫情累计报告确诊病例132例 现有无症状感染者32例

1月22日上午，通化市召开疫情防控第九场新闻发布会，介绍疫情防控、供电保障、社区疫情防控和志愿者服务情况。通化市副市长蒋海燕介绍疫情防控工作最新情况。

2021年1月21日0-24时，全市新增确诊病例9例，其中1例系由此前通报的无症状感染者转为确诊病例，本次输入性疫情全市累计报告确诊病例132例。1月21日0-24时，全市新增无症状感染者5例，现有无症状感染者32例。

通化市采取的主要措施：目前，通化市疫情防控工作进入关键阶段。在国家和省相关部门的指导下，核酸检测、流调排查、隔离管控、医疗救治、物资保障等工作正在进行中。

一是第二轮核酸检测基本完成。截至1月21日24时，市区累计采集样本361648人，检测人数316930人，其中呈阳性51例。我们将继续采取最严格的管控措施，按照“边流调、边采样、边检测”的部署要求，提升检测能力，加快流调进度，及时转运隔离，严防新的感染。加强重点人员筛查，定期开展核酸检测，主动发现疫情。同时，扎实有序组织好疫苗接种工作，加快构建免疫屏障，确保早日把这一轮疫情控制住。

二是精准开展流调和隔离管控。依靠专业流调队伍，昼夜不停开展流调处置，全力追踪密接者、次密接者和一般接触者。紧盯重点人员，理清新发病例关联脉络。查清重点患者感染渠道和接触人员。截至1月21日24时，累计排查管控密接者2084人、次密接者2861人、一般接触者25414人，全部集中隔离或居家隔离管控。

三是集中优势医疗资源，提升定点收治能力。省疫情防控领导小组选派医疗救治、院感防控、核酸检测等方面的专家200人，为通化市医疗救治工作提供了技术支持和业务指导。按照《通化市新冠肺炎集中救治定点医院分级启用方案》的要求，将市中心医院作为定点医院。国家和省市专家组和通化市医疗力量按照国家第八版诊疗方案，集中力量、集中资源，不惜一切代价救治重症和危重症患者，防止轻症转重症，对无症状感染者及早介入，对密接者和次密接者进行预防性中药干预。

四是深入细致开展院感防控。进一步强化院感防控，不断强化、压实各医疗机构主体责任，落实落细各项院感防控措施，保障医护人员自身安全。加强对公共区域、公用设备等消毒管理，做好医疗废物垃圾处理，坚决防止院内交叉感染。

五是全力做好物资保障。坚持把保障人民群众基本生活需要摆在突出位置，持续强化防控生活物资保障，抓好生活必需品供应，及时回应群众诉求。关心关爱一线公安干警、社区工作者和广大志愿者，尽全力做好防疫防寒准备工作，保障好他们的人身安全。

六是做好疫情发布和宣传工作。坚持每天向社会发布疫情信息，加强正面宣传，注重政策解读。加强抗疫宣传和健康教育，引导群众养成良好的卫生习惯和生活方式，持之以恒落实好戴口罩、勤洗手、不聚集等常态化防控要求。

（通化发布）