春节食品供应有保障 年夜饭尽量在家中吃

春节食品供应有没有保障？年夜饭能不能在外面吃？聚集性民俗活动还能不能办？外出旅游有哪些注意事项？围绕这些市民关注的问题，20日，在广东省人民政府新闻办公室举行的新闻发布会上，省卫生健康委、省商务厅（口岸办）、省市场监督管理局、省文化和旅游厅等部门一一回应。

粮肉蛋菜等都能满足需求

春节临近，疫情之下怎么平安饮食过好年是广大市民最关心的话题。

“春节期间全省市场供应是充足的，完全能满足市民群众的消费需求。”会上，省商务厅副厅长符永革表示，生产端保障方面，已部署加强产销对接，指导农产品企业加大生产量，稳定禽类饲养规模和蔬菜种植面积，拓展货源渠道，扩大商业储备，备足重要生活物资。

“粮食方面，2020年广东省粮食生产再获丰收，总产量达到近8年最高水平，目前粮食储备库存可满足全省常住人口半年以上口粮消费需求；猪肉方面，广东省生猪产能持续恢复，全省各级政府储备冻肉超过5万吨，春节期间猪肉供给不断档；禽蛋方面，2020年广东省禽肉产量同比增长13%、禽蛋产量同比增长8.7%，达到历史峰值，供应充足；蔬菜方面，广东蔬菜自给率接近九成，特别是广东的气候条件，使冬季供菜优势明显。”符永革说。

流通端和配送端也都有保障。符永革表示，将充分发挥保供骨干企业作用，提前备足存货，确保门店正常营业。广州江南果菜、深圳海吉星等批发市场，主要农批农贸市场、商超门店节日期间均正常运转。物流企业春节期间加大值班运力保障，邮政、顺丰、京东、中通等主要品牌快递企业春节期间保持较高的员工在位率，做好春节期间生活必需品的寄递服务。

采购年货、准备年夜饭又有哪些注意事项？省市场监督管理局副局长黄绍龙提醒广大市民：一是采购年货时尽量避开人员密集的场所，选择证照齐全、管理规范的商场、超市和农贸市场等地，做好个人防护措施，不购买野味，购买冷冻冰鲜食品时应注意查看产地来源、生产日期、保质要求以及进口食品检疫等信息，不采购来历不明的食品；二是合理安排年夜饭，尽量在家过节，减少聚餐、串门，如需在外就餐，坚持戴口罩、勤洗手、减少餐饮浪费、禁食野生动物等良好习惯，遵守属地的疫情防控要求。

50人以上聚集活动须报备

春节期间，聚集性民俗活动还能不能举办？对此，省卫生健康委副主任、一级巡视员黄飞表示，按照“减少人员聚集”要求，春节期间对于聚集性活动将实行严格管理。对于确有必要举办的，请广大市民遵照相关防控指引，落实落细防控措施。

对于群众聚集性活动，要按照“谁举办、谁负责”原则，严格落实主办方防控主体责任。50人以上活动的单位要严格履行相关手续，制定疫情防控工作方案和应急预案，并向主管部门报备，对不符合疫情防控和安全要求的活动原则上不予批准。

“对于农村的聚集性活动，比如红白喜事，要尽量减少参与人数，尽量少摆席，做好人员排查，做到3个不邀请：不邀请中高风险地区返粤人员，不邀请入境后刚解除隔离人员，不邀请近期有发热、咳嗽、咽痛等症状人员。”黄飞说。

旅行团不得赴中高风险地区

“各旅行社和在线旅游企业继续暂停出入境的团队游及‘机票+酒店’业务，不得组织旅游团队前往国内疫情中、高风险地区旅游。”广东省文化和旅游厅副厅长曾晓峰在会上表示。对来自国内中高风险地区的旅游团队，要严格按照省疫情防控指挥部规定做好游客健康管理。

同时，旅行社应及时转变发展理念和经营模式，合理规划路线，进一步挖掘省内旅游资源，鼓励开展本地游、周边游、省内游，提升服务质量，为在粤过年人员提供精品旅游线路及产品。

曾晓峰表示，省文化和旅游厅将在丰富假日公共文化活动方面采取系列举措，让广大市民在广东过一个快乐、充实又难忘的春节。以免费开放公共文化场馆为例，全省目前共有图书馆、文化馆、博物馆、镇街文化站等各类公共文化场馆（站）2100多个、村级文化服务中心25000多个，春节期间，在落实疫情常态化防控措施的前提下，将免费对社会公众开放。

穗深部分入境人员点对点分流隔离

当前全球疫情仍在持续蔓延，叠加春节入境人员可能增多的因素，广东“外防输入”压力持续增大。符永革表示，广东将进一步加强对经广东口岸入境人员的疫情防控和健康管理，严格落实对入境人员从“口岸入境”到“集中隔离酒店”的闭环管理。

对入境航班和人员实施总量管控。对广州、深圳机场口岸固定国际航线航班从严管控，目前每周入境航班保持在62班（其中广州机场53班、深圳机场9班），日均入境旅客保持在1800人左右；同时，为加强粤港疫情联防联控，经两地政府沟通协商，自1月5日起，对由香港经深圳湾口岸入境人员实施预约通关机制，每天入境旅客约2000人。港珠澳大桥珠海口岸过穿梭巴士通行班次管控，每天入境人员数量约为200人。

符永革说，目前从广州白云机场口岸和深圳湾口岸入境的人员较多，为缓解穗深对入境人员集中隔离的安置压力，将对广州白云机场入境部分人员点对点分流到佛山、清远、江门、肇庆4市，对深圳湾口岸入境部分人员点对点分流到东莞、惠州、汕尾、中山4市实施集中隔离。（记者 丁玲 程行欢）