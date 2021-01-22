广州：冷链食品四证不全禁销售

进口冷链食品测核酸、消毒；冷链食品直接暴露工作人员接种新冠疫苗……1月21日，广州推进相对集中监管模式，对重点冷库实行“驻点监管+视频监控在线监管”，建设28家进口冷冻食品集中监管仓，集中开展核酸检测和预防性全面消毒。目前，荔湾、番禺、黄埔等区的集中监管仓已率先投入运行。

上月，荔湾区2个进口冷链食品集中监管标准仓正式投入运营，集中开展进口冷链食品的核酸检测和预防性全面消毒，实现进口冷链食品全覆盖管控、全链条管理、全过程追溯，防控和阻断进口冷链食品相关疫情传播风险。

荔湾区市场监管局地毯式摸排全区700家冷链食品相关生产、经营单位，首批确定广州炜洹贸易有限公司、广州市品纳冷库服务有限公司等2家企业作为进口冷链食品集中监管标准仓单位，设置三大功能区，对进口冷链食品集中进行信息备案、采样检测、全面消毒、规范储存、问题处置、出仓流通。

预约入库、采样消毒、入库贮存、核酸检测、凭证出库……“智慧化”溯源监管应用于进口冷链食品监管中。依托冷藏冷冻食品质量安全追溯系统，进口冷链食品出仓流通实现报关单、检验检疫证明、核酸检测报告、消杀证明、溯源码的“四证一码”，确保每件产品来源可查、去向可追。

“无‘四证’或‘四证’不全的冷链产品，一律禁止上市销售。”荔湾区市场监管局相关负责人透露，自2020年12月17日集中监管标准仓运作以来，已监督入库食品68批次71237件894.4吨，全部做到“每件必检”和“件件消毒”。

广州市市场监管局党组成员、副局长丁力透露，严把进口冷链食品进入广州的第一道关口，目前，在广州重点建设的28家进口冷冻食品集中监管仓中，荔湾、番禺、黄埔等区的集中监管仓已率先投入运行。（记者/郭苏莹 通讯员/马俊杰 余雯）