福建春运、春节疫情防控安排来了

2021年1月21日，福建省新冠肺炎疫情联防联控工作第二十九场新闻发布会在福州举行。

发布会邀请福建省教育厅、福建省交通运输厅、福建省卫健委、福建省市场监管局等部门有关负责人，介绍福建省冬春季，特别是春节期间疫情防控工作有关情况。

福建疫情概况

截至2021年1月20日24时，福建全省均为低风险地区。

自2020年3月19日以来，福建全省累计报告境外输入确诊病例237例，已治愈出院218例，目前住院19例；全省共报告境外输入无症状感染者370例，其中转为确诊病例51例，已解除观察282例，正在定点医疗机构医学观察37例。

春运春节疫情防控

合理引导人员流动：

党政机关事业单位，特别是各级领导干部带好头，非必要不出省，原则上不安排工作人员赴境外、省外高中风险地区出差。

鼓励引导广大群众尽量减少前往高中风险地区所在城市出行活动，留在福建省内过年。

严格执行24小时专人值班和领导干部在岗带班等制度，及时报告有关情况。

鼓励企业留工人在当地过春节。采取奖励措施，倡导企业职工自愿留在福建过年。督促用人单位依法依规做好加班工资和调休工作。

切实减少旅途风险：

督促交通运输场站春运期间加强通风、消毒等措施，落实飞机、列车、长途客运车等交通运输工具实名购票、对号入座，严格控制列车超员率，督促乘客做好个人防护。

严格控制进出来自疫情的高、中风险地区人员。细化春运方案及防控措施，避免出现旅客过度集中、滞留、集聚等情况。

严格控制人员聚集：

福建各地各部门原则上不举办非必要的大型文化活动、体育赛事、展览展销等，确需举办的必须从严审批、加强管理。

50人以上活动应制定防控方案，家庭私人聚会聚餐等提倡控制在10人以下，有流感等症状者不参加。倡导“网上拜年”等文明过节方式。

旅游景区等实行“限流、预约、错峰”措施，做好清洁消毒和公共卫生，在人员聚集的区域设置专人，加强疏导。

公共图书馆、文化馆（站）、博物馆、美术馆、剧院等重点文旅场所要减少室内聚集性文娱活动，在做好疫情防控的前提下，剧院等演出场所观众人数原则上不得超过座位数的75%，上网服务场所、歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所等接纳消费者人数原则上不得超过核定人数的75%。

督促宾馆酒店、商超、餐馆等落实体温监测、清洁消毒等防控措施，对未佩戴口罩的顾客，商场、超市应予以拒绝进入。

餐厅（馆）要落实分餐制，缩短就餐时间。加强对旅游、交通、餐饮等行业从业人员的健康监测，落实人员防护举措。

强化医疗卫生机构院感防控：

医疗卫生机构进一步严格院感管控，加强对民营医疗机构、个体诊所监管，强化预检分诊和发热门诊病例监测，做好诊疗环境、医疗器械、患者用物等的消毒。

增强核酸检测和流调能力：

重点人群“应检尽检”，实施主动性核酸筛查措施，适时扩大人群范围。

加强流调溯源工作，综合运用大数据等现代化技术手段开展流调人员专业培训，针对“人传人、人传物、物传人”开展多链条追溯分析，“人物”同查。

农村地区疫情防控

建立县乡村三级指挥体系，实施网格化管理，组织人员全面摸排返乡重点人群情况；督促返乡人员加强返乡14天内日常健康监测。

实行“村报告、乡采样、县检测”，做到采样12小时内反馈检测结果。

加强集贸市场、村民活动室、棋牌室等场所疫情防控管理，推动移风易俗，倡导“喜事缓办，丧事简办，宴会不办”，严格控制民俗活动。

暂停宗教场所的聚集性活动，依法制止非法宗教活动。

以村为单位储备口罩、体温计、环境消毒剂等基本防护物资，持续开展爱国卫生运动。

冷链食品疫情防控

集中监管：

福建市场监管部门与商务部门联合推动相关设区市（县、区）布局建立集中监管仓。

截至1月20日24时，福建全省集中监管仓9个设区市和平潭综合实验区均已全覆盖，共建设63个，其中，福州1个，厦门2个，漳州14个，泉州14个，三明12个，莆田2个，南平10个，龙岩2个，宁德5个，平潭1个。

到目前为止，共检验消毒进口冷链食品达3.7万吨，检测发现31批次食品包装核酸呈阳性。

风险排查：

组织开展进口冷链食品风险排查、专项检查。

2020年10月以来，福建全省市场监管部门共出动执法人员5.09万人次，检查食品生产经营者3.57万户次，检查冷库1.63万个次。

严格管控：

福建加强进口冷链食品的索票索证、进货查验，建立食品安全追溯体系，“四证”（核酸检测证明、消毒证明、检验检疫合格证明、追溯凭证）齐全，方可入库、投用、销售。

人员防护：

推动指导企业强化从业人员防护，做到核酸检测“应检尽检”，配合做好“适时抽检”，一线从业者疫苗接种“应接尽接”。

学校疫情防控

抓思想认识：

福建省教育厅将组织督导组分赴各地各校开展督促检查，督促各级各类学校强化风险意识、危机意识、忧患意识，淡化放假意识，杜绝麻痹思想和松劲心态。

抓措施落实：

福建先后印发寒假放假和春季开学工作提醒函、年末和寒假期间维护高校稳定工作通知、做好寒假前后校园疫情防控工作通知等文件，细化部署落实寒假前后全省学校疫情防控工作。

督促福建各地各校把既定的各项人防、物防、技防制度举措落实到位，因时因地因校制宜细化防控方案，提早谋划春季开学返校工作。

抓教学安排：

组织福建各地各校提前做好春季学期教学工作安排，认真总结疫情防控以来在线教学的好经验好做法，进一步健全完善线上教学和线下教学有机衔接的教学模式，同时做好突发状况延期返校线上教学预案。

抓校园管理：

严格校门管控，无关人员一律不准进校，进校门一律核验身份、亮码测温，并严格教室、食堂、宿舍、实验室等重点场所卫生管理，特别加强食堂食材采购、存储、加工和销售等环节卫生安全管理。

强化后勤服务人员监管，同时做好用水、用电、用网等生活保障。

抓应急值守：

督促福建各地各校做好寒假期间24小时值班值守工作，持续实行“日报告”“零报告”制度，并充分发挥教育系统已开通的疫情心理支持热线和网络服务平台作用。

交通检疫防控

织密境外疫情输入防线：

对境外直航入闽人员、机组人员，严格落实登机前72小时核酸和抗体“双检测”。

按交通运输部要求继续暂停海上客运和邮轮航线，按规定程序规范国际船舶船员换班，确保下船船员管控到位。

针对进口冷链物品运输，严格按照规范要求查验每批进口冷链货物单证，详细登记信息，运输过程中严禁私自开箱、接触货物，切实抓好进口冷链运输防控。

筑牢国内高中风险地区输入防线：

继续暂停往返高中风险地区的道路客运班线，暂停发放高中风险地区旅游包车牌照。

公安、民航、铁路等部门运用大数据手段，摸排掌握国内高中风险地区入闽人员，将人员信息及时推送地方政府，由属地落实14天集中医学观察或居家观察。

抓好重点场所、交通工具常态化防控：

做好人员进出机场、港口、火车站、汽车站等场所的测温、验码、规范佩戴口罩等工作。

按照交通运输部防控指南，严格落实飞机、火车、轮船、地铁、公交车等交通工具的通风消杀、卫生清洁工作。

广泛开展交通检疫宣传：

印制佩戴口罩、保持间距等宣传海报，在福建所有客运站、公交车、长途客车、地铁、码头等场所张贴。

利用车站、码头、车船上的广播、LED显示屏等载体，滚动播放宣传音视频。

新冠病毒疫苗接种情况

截至1月20日18时，福建全省新冠疫苗累计接种409190人次，无严重不良反应发生。

福建各地继续严格按照有关政策要求开展疫苗接种工作，并按照接种服务需求进一步优化设置接种单位，配备必要的冷链设备、注射器材和急救药品等。

同时，福建加强接种人员培训，压茬推进重点人群疫苗接种，严格依法做好疫苗接收、储存和运输工作，并加大非法疫苗打击力度，严防疫苗失控、失管。

加强新冠病毒疫苗的科普宣传，提升群众特别是重点人群接种意愿，自觉接种。