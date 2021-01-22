北京：今起重点人群接种第二剂新冠疫苗

按照全市疫苗接种工作统一安排，本市今起启动重点人群新冠疫苗第二剂接种，计划在2月8日前完成。全市将按照“接种要求不变、组织渠道不变、疫苗品种不变”的“三不变”原则，做好第二剂接种动员组织工作，确保第一剂和第二剂有序衔接。据悉，截至1月19日，本市已完成重点人群第一剂疫苗接种，累计接种人数超过190万。

本次使用的新冠疫苗是全病毒灭活疫苗，推荐的免疫程序为两针，为使受种人群达到最佳免疫效果，第二剂疫苗接种时间间隔为21至28天，也可在14至28天内完成。针对目前疫情形势，接种现场严格落实健康码查验、人员防护、院感防控、环境消毒、间隔“一米线”等疫情防控措施，保证接种现场安全。

受种者按照原组织渠道，依据组织单位与接种门诊确定的时间和地点，有序前往指定接种点完成第二剂接种。接种第二剂时的现场流程与疫苗品种均与第一剂相同，受种者仍需如实向医护人员反映自身健康状况，听从现场人员的引导，确保接种后留观30分钟。接种新冠疫苗后，仍需坚持戴口罩、勤洗手、常通风，做好个人防护，遵守疫情常态化防控的各项要求。

所有接种人员在接种前要详细阅读知情同意书，身体不适可暂缓接种。不在18至59岁接种年龄段范围的人员，需要等待进一步临床试验数据披露，明确后续是否能够接种。不适合接种的人群包括孕妇、哺乳期妇女，正处在发热、感染等疾病急性期、患免疫缺陷或免疫紊乱的人群以及严重的肝肾疾病、药物不可控制的高血压、糖尿病并发症、恶性肿瘤患者等人员。

已经接种了第一针疫苗的人员如何进行第二剂接种？专家回应，原则上第一剂接种后间隔21天接种第二剂；如因个人原因需要提前接种者，需要至少间隔14天；需要推迟接种者，建议间隔28天内完成接种。

目前，本市新冠疫苗接种策略为“两步走”方案。第一步，主要是针对重点人群开展接种，包括从事进口冷链、口岸检疫、船舶引航、航空空勤、生鲜市场、公共交通、医疗疾控等感染风险比较高的工作人员，以及前往中高风险国家或者地区去工作或者学习的人员。第二步，随着疫苗附条件获批上市，以及疫苗产量的逐步提高，将会有更多的疫苗投入使用。通过有序开展接种，符合条件的群众实现“应接尽接”。（记者 杨绪军）