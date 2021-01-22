对冬春抗疫既要有信心更要有耐心

抗疫是一场心性的磨炼、耐力的大考。要看到，抗疫局势的主动权依然在我们手中，扎扎实实用好这套“快速反应、精准防控、动态清零”的防控机制，就能够应对各种突发情况。在高度重视的同时，也要保持一份心理层面的坚韧从容。拧紧发条、筑牢防线，不给病毒可乘之机，最后的胜利一定属于我们。

“攻城难，守城更难”，这句话同样适用于疫情防控。入冬以来，国内多地相继出现多点零星散发病例和局部聚集性疫情，“超级传播链”等情况的出现更是给人很大震动。就北京来说，顺义、大兴接连发生局部聚集性疫情，再次警示疫情防控严峻复杂。这个冬天的攻防形势，对于抗疫战局来说至关重要，我们必须端正心态、全力以赴，以最快速度与病毒赛跑。

随着境外疫情形势恶化，加之天气寒冷病毒活跃、室内聚集活动增加，“外防输入、内防反弹”的压力一直在加大。溯源结果显示，近期我国发生的疫情与此前本土疫情并无关联，均系新传入病毒引起。与之前相比，这波疫情还呈现出很多新特点。一是病毒愈发多变，潜伏期变长，无症状感染者增多，出现了传染性更强的变异毒株。二是“人传人”“物传人”“环境传人”并存，大部分疫情除了由入境人员引发，还多与被污染的冷链进口物品有关；三是农村地区、老年群体成了病毒“突破口”。这些事实再次证明，病毒之狡猾、防控之难度远超我们的预期，疫情传播风险随时随地可能存在。

北京是首都也是国门，人员众多、流动频繁，防控动态广受关注，这都要求我们必须以最高标准最严要求开展工作。经历过去一年的大考，北京遇到各种不同情况，都成功应对和完美解决，如今打的已经是一场有准备之仗。就近段时间来说，相关方面按照既有经验第一时间拉响警报，流调溯源，核酸检测，对相关小区封闭管理、调整风险等级……各项工作紧张有序展开。同时着眼新变量，迅速调整入境进京管理方案，在“14＋7”基础上，再增加7天健康监测。这套组合拳精准防控、不伤全局，彰显着我们这座城市的应急能力和治理水平。

谁都不愿看到疫情反复出现，但情况既然已经发生，我们就要坦然面对。即便变异毒株出现，但从临床表现来看，其毒力没有发生变化，当前疫情依然是可防、可控、可治的。如今的任务，更多是以疫情新特点倒查防控薄弱之处，在入境进京管理以及老旧小区、城乡结合部、农村地区等方面巩固防线，坚决防止风险进一步扩散。这一年的交手，我们对新冠病毒的狡猾，疫情风险的隐蔽都有充分认识。从这个角度看，抗疫是一场心性的磨炼、耐力的大考。战线漫长，各方面的压力有目共睹，疲惫也是人之常情，但越是这个时候，越要保持耐心、严防死守。要看到，抗疫局势的主动权依然在我们手中，扎扎实实用好这套“快速反应、精准防控、动态清零”的防控机制，就能够应对各种突发情况。

据专家判断，挺过寒冬，加之接种疫苗后“全民抗体”逐渐形成，疫情防控形势将大大好转，乃至取得新的决定性胜利。现在到春节这段时间，是抗疫极其关键的阶段。可以预见的是，今年过年期间，就地过年人数大增，既要做好防疫，又要安排过节，对于北京这座超大型城市来说，算得上是双线作战，关键是要不折不扣落实各项防控措施，不放过任何一丝风险隐患。入境进京人员“14+7+7”一天都不能少，餐饮从业人员戴口罩、戴手套以及“七步洗手法”等细节要执行到位，公共场所测温验码、通风消杀、“一米线”等防控措施要继续坚持，将既定的防控举措落实到位，我们就守住了基本面。在此基础上，还是要调动广大市民的积极参与。一方面，坚持戴口罩、勤洗手、少聚集等日常防护措施。一方面，该隔离的隔离，该核酸检测的核酸检测，该报告的报告。说到底，抗疫艰辛，但事在人为。有了“抗疫有我”的责任心，有了一呼百应的行动力，防控机制就能顺利落地、具体举措就能高效推行，打赢这一仗就有了最坚实、最广泛的支撑，这座城市抵御风险的力量也会越来越强劲。

世界卫生组织指出，从目前新冠病毒传播及更多变异病毒流窜的情况来看，今年的疫情会比去年更严峻。抗击疫情具有复杂性严峻性长期性，也正因为如此，我们在高度重视的同时，也要保持一份心理层面的坚韧从容。拧紧发条、筑牢防线，不给病毒可乘之机，最后的胜利一定属于我们。