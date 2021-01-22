北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组连续调度疫情处置工作

1月20日、21日，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组连续召开专题会议，研究调度疫情处置工作。市委书记、防控工作领导小组组长蔡奇主持会议，市委副书记、市长、防控工作领导小组副组长陈吉宁，市人大常委会主任李伟，市政协主席吉林，市委副书记、防控工作领导小组副组长张延昆出席会议。

会议指出，我市已进入“两会”会期，各区各部门各单位要更加重视，将疫情防控作为第一位的工作，加强值守，全力以赴做好疫情防控和处置，筑牢防控屏障，坚决遏制疫情传播。市防控工作领导小组坚持日调度机制，各区区长留区做好处置工作。

会议强调，大兴区要不折不扣落实天宫院街道全域管控措施，对重点小区严格封控，确保隔离观察人员足不出户，严防人员交叉流动。做好垃圾清运、环境消杀等工作。对近14日以来到访过天宫院街道的人员要第一时间落地查控并进行居家观察。加强监督检查，加大筛查力度，发现病例要第一时间集中隔离，从严从快锁定密接者、次密接者。大兴区要迅速完成全员核酸检测和症状排查，依据人群风险等级把握好检测时序，重点区域、重点人群要优先安排。强化集中医学观察点调度、储备和防疫管理，保障好集中观察人员的生活。

会议强调，要加紧流调溯源，对2020年12月10日以来所有入境进京人员进行排查，开展血清抗体检测，尽快查清传播链条。要严格入境进京人员“14+7+7”措施，查找入境人员和货物潜在风险点，扎紧“外防输入”的篱笆。

会议强调，要从严从紧抓好市“两会”防疫管理，加强代表、委员等参会人员个人防护和健康监测，严格落实会场、住所、餐厅等防疫措施。做好宣传引导，对社会关切要及时作出回应。（记者 祁梦竹 武红利 范俊生 高枝）