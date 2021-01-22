各大医院每日核酸检测超千例

春节临近，从国家到省的新冠肺炎疫情防控新措施一夜间成为火热话题，同时疑惑丛生，甚至有“‘返乡核酸证明’八十一问”。

如何界定“返乡”？国家与广东的措施是如何衔接的？哪些人需要持核酸证明返乡？哪里可以检测核酸？检测流程是怎么样的？有什么妙招？广州日报全媒体记者采访卫健部门、各大医院，为您做详尽解读。

广东措施：如何与国家措施衔接？

关于跨省返粤：

按国家规定，从省外返回广东，如果是回到农村地区（乡镇村）需要持核酸检测证明，且要抵粤后12小时内向所在村委和单位（或所住宾馆）报告。

从省外回到广东城市地区（街道社区）的，如果是从中高风险所在地市（区）抵粤，需要12小时内向所在居委和单位（或所住宾馆）报告，并纳入“四个一”健康管理（即发放一份健康告知书，开展一次健康问询，查验一次健康码，开展一次核酸检测），实施14天严格的社区健康管理，社区健康管理期间人员居家不外出。如无居家条件的，实施14天集中隔离健康观察；如果不是从中高风险所在地市（区）抵粤，则不需要上述措施。

关于省内流动：

目前广东各地都是低风险地区，可省内有序流动；万一出现省内中高风险地区，从该地市（区）到省内其他地方，也要实施上述疫情中风险地区所在地旅居史流动人员的核酸检测与隔离健康管理措施。

关于八大从业人群返乡：

广东专门针对中高风险地区人员、入境解除隔离后人员、粤港跨境货车司机、来往港澳小型船舶船员和港澳流动渔民（含内地渔工）、隔离场所工作人员、发热门诊工作人员、直接接触进口冷链食品和进口货物相关工作人员、国际航班机组人员等八大重点行业从业人群规定：无论是否跨省、是否从中高风险地区出发，无论回到的是广东的城市地区（街道社区）还是农村地区（乡镇村），一律需要有7天内核酸检测证明。

如何界定“返乡”？

无论是国家还是省，沿用的是“城乡”里“乡”的概念。返乡人员需持7天内有效新冠病毒核酸检测阴性结果等措施，针对的是农村地区，即乡镇村。也就是说，“返乡人员”指的是从外地返回农村（乡镇村）的人员。如果返回城市街道、社区，自然不属于“返乡”。

核酸检测是新冠肺炎常态化疫情防控的重要一环，是“早发现”的关键。广东全省的核酸检测力量足够吗？

记者从广东省卫健委获悉，继2020年5月19日公布新冠病毒核酸检测394个服务点全名单后，2020年6月5日，省卫健委向外公布，全省核酸检测服务点增至555个（详细名单可登录广东省卫健委官网查询）。

省卫健委提醒，团体或个人进行核酸检测，可提前预约，带上身份证前往检测，检测结果可通过粤康码自主查询。

医院走访：

省医新建核酸检测中心

每日可检测1万份标本

近期我国多个地区出现本土病例，有些地区还出现局部聚集性疫情，多个地区被划分中高风险地区。广东省卫健委呼吁公众“科学规划出行，安全有序流动，就近就地过年”，但仍然有不少人未停下春节归家的步伐，据国家交通运输部门预计，2021年春运人数比2020年有增加。

“关于返乡核酸检测的规定一出来，估计医院会面临大批量检测任务。”广州市多家大医院人士向记者表示。实际上，近期各大医院的一天新冠病毒核酸检测基本上都超过1000例了。

广东省人民医院表示，该院目前每日检测标本量约为1300余份。根据实际需求，在目前检验工作基础上，医院新建设储备了一个新的核酸检测中心，该中心日检测能力可达每天1万份标本（单采）。

记者了解到，这个“每天1万份标本”，是国务院联防联控机制对100家公共检测实验室的要求——具备1万例/天检测能力。与省医一样，中山大学附属第一医院也具备这个能力，并且如果有局部疫情需要进行大范围筛查时，采用10:1混采或混检时，中山一院的检测能力可达10万例/天。

日检测量超过1000例的还有中山大学孙逸仙纪念医院、广东省第二人民医院等，中山大学孙逸仙纪念医院近期日核酸检测量为1000-1500例，省二医则是1000-1200例。

由于现在各大医院的核酸检测门诊量大，他们纷纷呼吁，请民众务必提前在医院相关微信服务公众号上预约挂号，再前往医院检测。

记者支招：

提前预约检测最方便

据了解，为有效减少受检者在医院停留时间，广州地区各大医院都开通了APP或微信公众号预约检测服务，这也是最方便的核酸检测方式。同时也基本保留了线下流程。

比如在省医，在急诊进行核酸检测是不用预约的，在门诊则可通过医院微信公众号“门诊服务”入口，循“预约挂号”“东川内科门诊（含新冠核酸检测）”完成预约。

在省二医，线下门诊有详尽的核酸检测流程指引；在线上，即省二医微信公众号，循“医院服务”“我要挂号”“COVID-19新冠核酸检测”，可以获得更多信息，比如核酸检测时间为：周一至周五8:00-12:00，14:30-17:30；周六日8:00-12:00，还能自助开单与缴费。

中山大学孙逸仙纪念医院则推出了“逸仙e医院APP”自助预约新冠病毒核酸检测服务，可自助查询结果并将结果快递到家，企事业团体单位甚至可以向体检中心预约上门进行咽拭子采样。

记者了解到，多数医院在采样后24小时内就有检测结果可供查询了。（何雪华 通讯员郝黎、张蓝溪、周颖怡）