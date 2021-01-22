在按下“暂停键”的城市、农村，有这样一群人在加速“奔跑”：社区防控一线，他们挨家挨户排查，送菜送药上门；城市大街小巷，他们爱心“摆渡”，暖心陪伴回家路；隔离建设前线，他们仔细消毒、加快建设，全力阻隔风险……

他们是奋战在抗疫一线的广大志愿者。新冠肺炎疫情发生以来，河北石家庄市数万名志愿者投入到疫情防控工作中，以无私的奉献为这座城市增添了更多的暖色。

“张楞乡下徐乐村有村民家常用药断了，急需送药。”“收到，马上安排！”

1月18日一大早，石家庄市赞皇县退伍军人应急救援中心队员们的电话便响个不停。连日来，该中心几十名志愿者奔忙在免费送药的路上，每天送药40余趟、覆盖30余个村（社区），他们成了村民心中的“送药小哥”。

疫情发生以来，石家庄市社区、农村的志愿者迅速行动起来，急群众之所急，竭力帮居民解决居家期间的基本生活问题。

冬季严寒，凌晨3点，严顺利等几位志愿者前往石家庄桥西蔬菜批发市场采购货物。“这些货物保障着新石南二社区5个居民小区的新鲜蔬菜供应。”严顺利说，社区封闭，小区居民人数众多，最大的问题便是吃饭难题。为此，新石南二社区的志愿者们第一时间成立了生活物资采购组，每日采购新鲜食材，将一份份带着温暖的米面、蔬果送到了居民手中。

在藁城区南桥寨村，村干部忙得脚不沾地。村民杜卫东主动报名当起了志愿者。在他的带动下，一支20多人的村民志愿者团队很快组建完成。开车巡逻、维持秩序、核酸检测……防控的每个环节，都有他们的身影。

疫情发生以后，石家庄市内公共交通暂停运营。医护人员上下班怎么办？

1月15日17时，一辆辆公交车经过细致消毒后，从石家庄市人民医院方北院区、市二院等8所医院发车，驶入市区大街小巷……“慢慢上车，不着急。你们辛苦啦！”在石家庄市中医院通勤班线的始发站，公交车司机王宝焕一边说着，一边为每名上车的医务人员送上自己准备的免洗消毒洗手液。

为保障医务工作人员上下班乘车，1月15日，石家庄公交总公司开通41条市级医院医务人员免费公交通勤班线。得知车队将承担保障运输医务人员的任务后，王宝焕第一时间便报了名。“医护人员舍小家、为大家，我也要做点贡献，为他们做一些力所能及的事。”王宝焕说。

“我先来，一会儿你们轮流上。”石家庄市裕华区水云间小区1号楼前，抗疫志愿者消毒队的7名队员身穿统一防护服站立一旁。抗疫志愿消毒队队长赵革，背起重30斤的消毒箱，手持弥雾机率先行动了起来，队员们争先恐后抢着干。

全面消毒，阻断病毒传播。为了加强对社区停车场、快递点等公共区域的消毒工作，河北慈善联合基金会启动了“爱心防疫员”社区防疫消毒活动，仅1月12日第一天，就有82个小区上百名“爱心防疫员”参与其中。截至1月19日，在石家庄市新华区、裕华区等186个社区，共有327名“爱心防疫员”坚守在社区防疫消毒一线。

1月18日下午，石家庄黄庄公寓隔离点施工现场，35岁的黄明正紧盯着眼前的标尺，一动不动。“要拿出当时河北支援我们的劲头来支援石家庄！”黄明是武汉人，也是中铁建工集团的一名水电工人。16日下午，在接到公司发出的黄庄公寓扩建消息后，他便立刻赶到离家最近的一家医院做核酸检测。17日凌晨，检测结果显示阴性，黄明和工友们马不停蹄地赶到石家庄。“报到后，我们就直接上了施工一线。”路程遥远，11个小时的奔波劳顿，尽管眼里已布满了血丝，但黄明干劲十足。

志愿服务，奉献爱心，全力守护一座城。

《 人民日报 》（ 2021年01月22日 14 版）