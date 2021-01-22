南非发现的病毒新变种更易传播但非更致命

南非科学家在去年10月首次发现新冠病毒变种501Y.V2，并于去年12月向社会公布了这一发现。今年1月18日，在南非卫生部部长主持召开的研讨会上，参会的8位科学家均认为，尽管新冠病毒变种501Y.V2可能更容易、更快地传播，但并没有更致命，而再感染和对疫苗影响的问题则需要更进一步的研究。

南非领导该变异种研究的8位科学家解释说，501Y.V2似乎比以前的变种更容易传播且速度更快，但它不会引起更严重的疾病，第一波疫情产生的抗体能否识别并杀死这种新变体还有待观察。科学家认为，就现阶段掌握的情况，应该接种当前的疫苗，因为它们很可能可以应对这种变异。

研讨会上，南非新冠病毒部长级顾问委员会的共同主席卡里姆教授表示，这种变体比其他变体更容易传播，因此传播速度也更快。他说，这在生物学结构研究以及西开普省、东开普省和夸祖鲁纳塔尔省新病例的数据中都显而易见。卡里姆介绍，首次了解该变体时，最担心的是它的结构发生了变化，从而使其与人细胞的亲和力更强，更易于与人细胞结合，这使得传输更加容易。

研究人员注意到，在西开普省、东开普省和夸祖鲁纳塔尔省的第二波疫情中，新冠肺炎病例急剧增加的情形。这种新的变体出现在去年10月下旬，也就是南非第二波疫情开始之前。卡里姆补充道，今天看到的病例和死亡人数比第一波疫情期间的任何一天都要多。病例的迅速增加伴随着更多的住院和死亡，但这两次疫情高峰的住院病例比例相似。此外，根据研究，入院者和死亡者的比例保持不变。

他解释说，南非全国测试结果呈阳性的比例有所增加，第二波峰值处的阳性率比第一波峰值高32％。这种急剧变化是由某种病毒驱动的，这种病毒在生物学上看起来可以更有效地附着在人类细胞上。这种惊人的增长在所有省份都显而易见。

会上，科学家认为，不应该推迟接种疫苗，接种疫苗比回答所有这些研究问题甚至更为重要。

南非科学家还敦促所有人以501Y.V2的名称来称呼该变种，而不是“南非变种”，以消除这种误导性的污名。世界各地都有变种，即使它们在一个国家被发现，但也不确定是否是起源地。（本报驻南非记者 杜华斌）