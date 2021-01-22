今年冬春季疫情防控应急志愿服务怎么做

今年冬春季，疫情防控应急志愿服务怎么做？中青报·中青网记者就广大青年志愿者关心的问题，采访了中国青年志愿者协会副会长兼秘书长张朝晖。

问：共青团中央对组织开展今年冬春季疫情防控应急志愿服务有哪些要求和部署？

答：2020年，我们在疫情防控应急志愿服务方面经受了大考，接受了检阅。广大青年志愿者积极响应党的号召，在共青团的领导和组织下，不辞辛劳、奋勇参战、真情奉献，为疫情防控和经济社会发展作出了积极贡献，赢得了党和人民的赞誉。

面对今年冬春季的疫情，我们要进一步发挥好疫情防控应急志愿服务积累的经验和共青团组织化动员的优势，统一思想，坚定必胜信心，为防控疫情作出新的贡献。

团中央书记处高度重视这项工作，要求我们完善疫情防控应急志愿服务工作预案，一旦发生疫情，所在地团组织应第一时间向当地指挥部报到，请示任务、待命出征；同时做好信息发布、志愿者招募培训、防护器材配备等各方面工作准备。要在战斗中检验团组织、建设团组织，发扬抗疫精神和抗疫成果，不能观望，不能懈怠。为落实相关要求，团中央青年志愿者行动指导中心已再次启动疫情防控应急志愿服务工作机制，并于1月8日成立了工作专班，1月15日召开了全团青年志愿者疫情防控应急志愿服务视频调度工作会。

疫情防控应急志愿服务要坚持服务大局，因需而动。要将疫情防控应急志愿服务作为共青团在重要关键时刻，服务党政工作大局的重要载体，按照听从指挥、志愿先行、专业引领、有序参战、引领成长的工作思路，组织动员广大青年志愿者积极投身疫情防控应急志愿服务。

各级团组织应适时启动预招募等工作，储备骨干志愿者力量和必要的防护物资。地市级团组织要尽快召回、激活或重建骨干志愿者队伍，组建成型的、完整的应急志愿服务直属队。县级团组织要充分发挥县级青年志愿者协会等组织的作用，建好骨干志愿者队伍，做好志愿者的招募、培训和管理。

问：您认为青年志愿者组织和志愿者应当如何正确参与今年冬春季疫情防控应急志愿服务？

答：青年志愿者组织和志愿者应严格按照当地党委和政府疫情防控总体部署，在当地团组织统一指挥和统筹协调下，坚持本地化、社区化、组织化和安全第一原则，依法、科学、有序地参与疫情防控应急志愿服务。疫情防控应急志愿服务是高度专业化的志愿服务，这就要求我们坚守专业伦理，有所必为，有所不为。

要主动作为，因地制宜，积极创新志愿服务形态。充分发挥抗疫青年志愿服务先进个人和先进集体的模范带头作用，积极发挥优秀志愿服务组织、优秀志愿服务项目的示范作用。充分运用好网络新媒体开展志愿者的动员招募、培训、管理和多种形式的线上志愿服务，常态化开展大学生志愿者与抗疫一线医务人员家庭手拉手专项志愿服务，发动返乡大学生志愿者主动向社区报到。利用网络新媒体协助做好信息沟通、舆论引导和氛围营造工作。

问：我们注意到越来越多的青年想参与到疫情防控应急志愿服务中，对此您有什么建议和叮嘱吗？他们应该到哪里报名？

答：据我们了解，各地共青团组织已启动疫情防控应急志愿者预招募、骨干志愿者召回等工作，大家可以留意当地共青团组织、青年志愿者协会等发布的正规的志愿者招募信息。

近期，我们注意到社会上有一些招募疫情防控应急志愿者的不实信息在网上传播。在此提醒大家一定要谨慎对待类似信息，切勿轻易听信，防止上当受骗。

问：春运即将到来，今年的青年志愿者服务春运“暖冬行动”将如何开展？

答：前不久召开的全国春运电视电话会议要求把疫情防控放在首位，统筹做好疫情防控和春运保障。我们要坚决贯彻落实中央关于疫情防控的总体要求，服从当地疫情防控统一指挥，全面落实防疫各项要求。

青年志愿者服务春运“暖冬行动”实施以来，着力提升岗位化、科学化、专业化实施水平，积累了一些有益经验，我们要持续深化。今年要按照倡导发动、安全第一，因地制宜、大站为主，精简岗位、优化服务的要求，推动“暖冬行动”精准实施。“暖冬行动”志愿服务不举办集中上岗启动活动，现场不再安排各类主题活动。

要落实“非必要，不上岗”的专业要求和“谁使用、谁管理、谁保障”的工作原则，切实加强对志愿者的关心关爱和服务保障。目前，按照国务院联防联控机制工作部署，服务春运的志愿者已纳入接种保障范围，各地应确保安全防护要求的全覆盖。

问：对于今年冬春季参与疫情防控应急志愿服务的志愿者们提供了哪些服务保障？

答：我们将比平时加倍重视志愿者自身安全防护的严格管理和强化培训，严格落实对在岗志愿者的防护措施，坚决做到防护措施不到位的绝不上岗。认真开展志愿者培训，做到“不培训，不上岗”“培训不合格，不上岗”。我们将努力解决志愿者的后顾之忧，中国青年志愿者协会已募集价值220余万元的口罩等防护物资，支援河北、吉林、黑龙江等地的青年志愿者；还将联合中国平安保险（集团）股份有限公司，向上岗服务的防疫应急志愿者赠送10万份保险。（记者 陈凤莉）

本报北京1月21日电