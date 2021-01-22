为员工配“私人医生”这样的企业多多益善

还在为体重而苦恼，为身体可能隐藏的疾患而担忧吗？如今，在中铁二局深圳公司，员工类似的忧虑可以得到有效解决。“这源于公司工会实施的员工健康管理计划。”该公司工会主席刘洋介绍，该计划着力于打造一套“私人医生”式的健康管理系统，通过“大数据监管+干预指导”，使员工不出企业即可得到系统而专业的健康指导和干预。（据1月13日《工人日报》）

拼多多员工猝死事件还未平息，饿了么骑手猝死又接踵而来，2021年开年的这两则新闻，让“打工人”们不免生出物伤其类的凄惶来。都说“年轻，就要拼搏”，那年轻的生命谁来保障？网上有评论说，“谁不是拿命在拼？”员工拼命工作固然是为了提升自身价值和生活水平，但同时也是在为企业创造价值，企业不能只喊口号哄人“拼命”，却罔顾员工人身健康问题。因此，看到该新闻中企业为员工打造“私人医生”式健康管理系统，不得不让笔者为之点赞。

关注职业健康是全民焦点，政府、社会、企业等都应重视职业健康问题。一部分企业劳动保护法律意识淡薄，一味追逐发展利润，置职工身心健康于不顾，甚至为规避给员工提供保险等基本职业健康保障而去钻法律空子、摆脱责任的现象依然存在。同时，一些劳动者也缺乏自我保护意识和维权意识。主动为员工健康托底的企业是好企业，我们要为之点赞，但更希望有更多的企业加入进来，普及、推广、关注员工健康问题。

首先，应完善法律法规，加大监管处罚力度，堵上劳动用人和职业健康保障漏洞，切实保障职工的职业健康权益。

其次，关注员工身心健康，维护保障员工的健康权益，应成为每个企业的共识。须知，员工身心健康可持续发展，才能为企业持续创造价值，这应是企业最重要的持续发展力。试想，一个员工频繁发生伤病、跳槽的公司，还能有持续向上发展的活力吗？希望更多企业能见贤思齐，择善而从，为自家员工提供更多的健康保障。企业私人医生，除了能让员工获得健康维护，更有归属感，安心工作之外，还能极大地降低突发健康问题，如猝死的发生率，为救治提供时间。毕竟员工猝死类的社会新闻，也极大地损伤了企业公信力。

近几年来，很多企业纷纷提出诸如“硬核拼搏”类的口号，宣扬透支健康的工作理念，这种不良风气急需刹车。“拼搏”不是“拼命”，任何以牺牲健康为代价的工作都应被打上问号。为员工提供合理的工作安排和职业健康保护，应是企业职责，面对剥夺健康权益的企业，员工应勇于抗争，为自身权益发声。