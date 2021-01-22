北京大兴基本完成全员全域核酸筛查

1月21日，北京市第216场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者从会上了解到，1月20日0时至24时，本市新增2例本地新冠肺炎确诊病例和1例无症状感染者，均住在大兴区。北京市委宣传部副部长徐和建表示，目前已经对大兴区天宫院街道实施全域管控，辖区内所有公共场所和健身场所全部关停，近14日以来到访过重点区域的人员全部居家观察。大兴区副区长韩新星在会上表示，目前大兴已基本完成全员全域核酸筛查。

加大核酸检测和症状监测筛查频次 尽早发现和处置潜在风险

徐和建表示，近期继顺义区发生局部聚集性疫情并成功得到控制后，大兴区又发生与顺义疫情无关联的局部聚集性疫情，再一次给我们敲响警钟，再一次表明首都疫情防控更为复杂严峻。徐和建表示，要以最快速度与病毒赛跑，更加坚决、更加果断、更加快速抓好疫情处置，迅速切断传播链条，坚持外防输入、内防反弹不放松，坚持常态化防护不放松，打好疫情防控阻击战，确保人民群众身体健康和生命安全。

针对大兴局部聚集性疫情，徐和建表示，要加紧精准流调、科学溯源，坚持人物同查。对重点行业、重点区域、重点场所、重点人群加大核酸检测和症状监测筛查频次，做到应检尽检、快检快出，尽早发现和处置可能存在的疫情潜在风险。对重点地区、重点人员加强隔离管控，确保每一位感染者追踪到位，每一位密切接触者、次密切接触者应隔尽隔，坚决防止疫情传播扩散。对大兴区天宫院街道实施全域管控，病例所在及周边小区严格封控，不进不出，所有隔离观察人员都要足不出户，辖区内所有公共场所和健身场所全部关停。近14日以来到访过重点区域的人员全部居家观察。

此外，要做好高风险人员排查管控，对有重点区域旅居史人员优先核酸筛查，有情况第一时间报告。严格按照“14+7+7”健康管理措施要求，做好入境进京人员健康管理，确保新增7天健康监测到位。对12月10日以来入境进京人员进行全员排查。持续加强国内中高风险地区风险防控。抓严抓实社会面防控。同时，继续抓好农村地区疫情防控，加强机场周边、城乡结合部、务工返乡人员较多的地区防控。

徐和建表示，市民要科学理性应对新冠肺炎疫情，积极支持配合理解封控、排查、隔离等各项防控措施，既要高度重视，引起警觉，做好防护，又要不必过于恐慌，不要反应过度，理性对待。

大兴累计检测128.9万人次 基本完成全员全域核酸筛查

在昨天的发布会上，大兴区副区长韩新星介绍，1月17日至1月21日14时，大兴区已累计完成人员采样155.6万人次，累计检测128.9万人次，基本完成全员全域核酸筛查。韩新星表示，大兴区的筛查检测工作一直在争分夺秒地进行，全区上下众志成城、共克时艰，共安排2558名服务保障人员、1986名医务人员投入到检测工作中。

据韩新星介绍，大兴区目前“即开即用”集中隔离观察酒店达到39处，房间3424间，并在市级支持和朝阳、丰台、顺义、房山、密云等兄弟区的支援下，储备区外房源1900间。同时，抽调1000余名工作人员专职值守，做好服务保障，严格分时段送取餐、健康管理、定时消杀等措施，确保隔离者足不出户，严防交叉感染。

对于封控区域，大兴区也进行了周密细致的服务保障，组建机关干部、党员、志愿者等温情服务队，设置“线上下单”物资供应网点，安排专人进行分拣、配送，保证商品供应。对接多家超市，畅通多网点供应渠道。目前，正在抓紧协调区内多家农业直通车企业，安排近百辆蔬菜直通车直达社区，保障居民的“菜篮子”供应。

值得一提的是，大兴区还采取了多项措施保障外来建设者留兴过节。韩新星表示，大兴鼓励企业发放“留岗红包”“过年礼包”，向留兴过年外来建设者发放春节消费券、免费流量包，推出线上免费阅读服务，强化医疗服务保障，倡导相关单位为留兴过年外来建设者提供就业和房租减免服务保障。

新增病例行程涉及超市等场所 市疾控提醒市民要开窗通风

在昨天的发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任庞星火介绍，1月20日0时至24时，本市新增2例本地新冠肺炎确诊病例和1例无症状感染者，均住在大兴区。此外，还新增1例来自塞尔维亚的境外输入确诊病例。

随后，大兴区副区长韩新星通报了20日新增确诊病例和无症状感染者的行动轨迹。北青报记者梳理发现，他们的行程涉及超市、面馆、小区养老食堂、理发店等多处公共场所。例如，一位女性确诊病例1月5日至19日除居家外，曾到过小区旁边的超市买菜，在小区内的超市购物，在小区内养老食堂打饭，还曾在一家面馆就餐。而一名无症状感染者1月9日曾前往天宫院凯德MALL地下二层永辉超市及小米之家购物。

庞星火提醒市民，要提高防控意识，做好自身防护。冬季天气寒冷，人们在密闭场所活动时间增多，呼吸道传染病发生风险加大，要避免去人多拥挤的场所，养成随身携带口罩的好习惯。在乘坐公共交通工具、电梯、去医院就诊等人多且相对密闭场所一定要戴好口罩，注意与他人保持1米以上安全社交距离。

庞星火表示，开窗通风可以引入室外新鲜空气，稀释室内空气，有效减少空气中病原微生物数量，是预防呼吸道传染病的重要手段之一。即使天气寒冷也要坚持开窗通风，每天2～3次，每次10～20分钟，使室内空气流动，可以同时打开门窗或多扇窗户形成对流，也可以使所有房间逐一通风；家中有居家隔离人员时，其所在房间应关闭房门，单独开窗通风；开窗通风时要注意防寒保暖，尤其是家中有老人、孩子等抵抗力较弱人群更应做好保暖防护，以免着凉。

文/本报记者 王薇 李佳 李天际

重点

旅客前往首都机场和大兴机场 行程码和健康码都不会变红

在昨天的发布会上，北京首都国际机场股份有限公司副总经理赵莹介绍，针对当前疫情防控的特殊形势，首都机场进一步细化了货运疫情防控标准和措施，对国际货物、冷链货物实施四次全面消毒。

具体来说，首都机场对于货运区员工每周进行核酸检测，目前检测结果均为阴性；严格对国际货物、冷链货物实施四次全面消毒，严格一线人员在货运运输、装卸、存储等环节的操作标准；每周进行环境检测，目前所有采样结果均为阴性；所有冷链货物按照生鲜冷链物品的属性，划设集中存放区域，做到物理隔离、标识清晰；设立直接接触冷链货物的人员独立休息区、就餐区，不与货站其他从业人员交叉接触。

赵莹表示，从去年3月起，大兴机场运营的国际航班已全部转场至首都机场运营，目前大兴机场没有国际客运和货运入境航班。大兴机场与首都机场在疫情防控方面的标准和措施一致。每周对航站楼、停车楼、机场巴士、货运区等区域300个点位进行环境采样检测工作，目前检测结果全部为阴性。三次大规模全员集中核酸检测，目前所有检测结果也均为阴性。

赵莹提示，目前首都机场和大兴机场都不是中高风险地区，旅客无论从首都机场还是大兴机场乘机出行，行程码和健康码都不会变红。

释疑

调整风险等级的标准是什么？市疾控作出权威解释

1月20日，市疾控中心副主任庞星火宣布，大兴区天宫院街道融汇社区调整为高风险地区，顺义区高丽营镇张喜庄村调整为低风险地区。截至目前，全市有高风险地区1个，为大兴区天宫院街道融汇社区；中风险地区3个，为顺义区北石槽镇西赵各庄村、北石槽镇北石槽村、赵全营镇联庄村。其他地区均为低风险地区。那么，本市调整风险等级的标准是什么？在昨天的发布会上，庞星火对此作出了解释。

庞星火表示，根据国务院联防联控机制有关要求，2020年7月28日，北京市制订了《北京市新冠肺炎疫情风险分级标准》，明确将本市14天内社区（村）所辖范围发生聚集性疫情和新增病例数作为风险等级判定指标。其中14天内新增2起及以上本地聚集性疫情或新增超过5例本地确诊病例，为高风险地区；14天内新增1起本地聚集性疫情或新增2至5例本地确诊病例，为中风险地区；14天内无新增本地聚集性疫情，为低风险地区。

1月19日，大兴区天宫院街道融汇社区新增确诊病例6例，三日内累计新增确诊病例9例，经市疾控中心评估，按照《北京市新冠肺炎疫情风险分级标准》，符合高风险社区（村）的判定标准，因此，自1月20日起调整该社区为高风险地区。

文/本报记者 王薇 李佳 李天际

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重点人群第二剂新冠疫苗接种今起启动

按照全市新冠疫苗接种工作统一安排，本市重点人群第二剂新冠疫苗接种自今天起开始，计划在2月8日前完成。北京青年报记者了解到，截至1月19日，本市已完成重点人群第一剂疫苗接种，累计接种人数超过190万。

据介绍，在第二剂新冠疫苗接种中，全市将按照“接种要求不变、组织渠道不变、疫苗品种不变”的“三不变”原则，做好第二剂接种动员组织工作，确保第一剂和第二剂有序衔接。本次使用的新冠疫苗是全病毒灭活疫苗，推荐的免疫程序为两针，为使受种人群达到最佳免疫效果，第二剂疫苗接种时间间隔为21到28天，也可在14-28天内完成。

针对目前疫情形势，接种现场严格落实健康码查验、人员防护、院感防控、环境消毒、间隔一米线等防疫措施，保证现场接种安全

接种第二剂新冠疫苗需要注意哪些问题？专家表示，原则上第一剂接种后间隔21天接种第二剂；如因个人原因需要提前接种者，需要至少间隔14天；需要推迟接种者，建议间隔28天内完成接种。受种者按照原组织渠道依据组织单位与接种门诊确定的时间和地点，有序前往指定接种点完成第二剂接种。接种第二剂时的现场流程与疫苗品种均与第一剂相同，受种者仍需如实向医护人员反映自身健康状况，听从现场人员的引导，确保接种后留观30分钟。

专家提示，不适合接种的人群包括孕妇、哺乳期妇女，正处在发热、感染等疾病急性期、患免疫缺陷或免疫紊乱的人群以及严重的肝肾疾病、药物不可控制的高血压、糖尿病并发症、恶性肿瘤患者等人员。所有接种人员在接种前要详细阅读知情同意书，身体不适可暂缓接种。不在18-59岁接种年龄段范围的人员，需要等待进一步临床试验数据披露，明确是否后续能够接种。

文/本报记者 王薇