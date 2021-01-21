就地过年，用“薪”更需走心

腊八已过，牛年春节越来越近了。相信很多人开始掰着指头数日子，盼着回到老家、看看爹妈。可是，近期我国多地发生局部聚集性疫情，又让防疫形势变得复杂甚至严峻起来。截至目前，全国已有29个省份发出“非必要不回乡”的倡议，号召“就地过年”。

为了把人留下来，有的地方采取了“真金白银”的方式给予激励。譬如，望城区19日出台有关举措，对留望过年的外省员工发放包括过年红包、生活补助和消费券在内的千元大礼包，同时发放免费旅游卡、寄送新春贺礼“回家”等（据长沙晚报报道）。

不过，对于就地过年来说，“就地”或许容易，“过年”却需要多思量。笔者以为，除了用“薪”留人，更需要换位思考，用走心而周详的举措和服务，让那些不回乡的人也能感受到节日的温暖。

首先是让留下来的人安心。

如果是高校学生，继续留在学校的话，能否保障其衣食起居，至少要避免春节期间出现“无人问津”“无处安身”的现象。如果是企业员工或工地上的农民工，能否及时了解他们的意愿，掌握哪些人愿意留下来、留下来干什么、怎么留？企事业单位是否可以根据各人的实际安排弹性休假，让员工在节后能够错峰回乡？……相关部门则应细化举措，保障好“就地过年”人群的衣食住行，对于春节期间依然坚守岗位者，切实督促企业足额支付职工工资和加班费用。

其次，想方设法让就地过年的人感到暖心。

中国人过年，盼的无非就是团聚和热闹，最怕就是孤独和冷清。期盼相关部门统筹考虑，完善配套措施，策划、筹备更多的“精神食粮”。比如，开展看望慰问等暖心活动，让他们感觉“就地过年”不孤单。或者，留人企业能否在确保安全的前提下，在除夕夜或大年初一安排内部的聚餐、娱乐活动，让员工感受到“企业也是家”的融融暖意？哪怕是微信群里抢抢红包、拼拼手速，在朋友圈里晒晒美好祝福，或者“云上”聚会等，同样能开心喜庆……

当然，不管在哪里过年，都要做到防疫的细心。

在日常生活中，请更加扎实耐心地做好个人防护：口罩不能摘，手要勤洗，减少出门与聚集，保持社交距离依然很重要。至于已决定返乡者，则要配合当地的防疫工作，严格遵守各项检测、报备等制度，这样的话，无论在哪，都能过一个平安、健康、祥和的春节。